Convergere per insorgere: le immagini del 22 ottobre a Bologna

A Bologna sabato 22 ottobre in piazza con il Collettivo di fabbrica GKN, i Fridays for Future e una molteplicità di collettivi ambientalisti, transfemministi, studenteschi, assieme al sindacalismo sociale. Migliaia di persone hanno sfilato per le strade della città per una reale transizione ecologica che non lasci nessun* indietro, contro il carovita, “per questo, per altro, per tutto”.

Un processo che ha provato a mettere in atto una convergenza concreta tra diverse istanze che a Bologna si sono trovate insieme per costruire un’opposizione reale a questo governo. Si rilancia verso il 5 novembre a Napoli.

Verso il 22 ottobre: «rompere la frattura tra diritti civili e sociali, per convergere»

“Convergere per insorgere”: un’intervista verso (e oltre) il 22 ottobre

