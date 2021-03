Riders Bike Strike a Milano, un video-racconto dei blocchi e del corteo serale

Dalle 11 del mattino fino alle 21, venerdì scorso, in occasione del #nodeliveryday, Milano è stata invasa e percorsa dai cortei spontanei dei riders per chiedere diritti, reddito e salario minimo. Il video, girato dagli e dalle attivst* della Camera del non lavoro, racconta la partecipata e vivace giornata di mobilitazione: nella mattinata sono partite manifestazioni spontanee da Piazza 24 Maggio, mentre nel pomeriggio un corteo di centinaia di ciclofattorini del food-delivery si è mosso da Piazzale Baiamonti girando ininterrottamente fino a tarda sera, toccando i punti nevralgici dello sfruttamento del lavoro e del potere repressivo.

Foto di copertina di CNDL – Camera del non lavoro