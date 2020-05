Bloccati all’estero: un appello internazionale per poter tornare in Italia

Bloccati. Bloccate.

Questo siamo, sparsi nel mondo, ormai da quasi due mesi. Senza la possibilità di poter rientrare nelle nostre case, con la paura che ci attanaglia giorno dopo giorno e vivendo di insicurezze quotidiane.

Siamo viaggiatori e viaggiatrici, madri e padri, lavoratori e lavoratrici, studentesse e studenti, gente partita per fare del volontariato, persone con cani di supporto emotivo a seguito.Ci siamo ritrovati, incolpevoli, bloccati in Paesi che non sono i nostri di residenza, lontani migliaia di chilometri dai nostri affetti.

Da settimane proviamo a richiedere dei voli sicuri e protetti per poter far rientro in Italia. Settimane e settimane di mail, chiamate giornaliere e timori. Le nostre preoccupazioni sembrano non avere mai fine. Le ambasciate organizzano voli di rado, e spesso questi voli costano fortune, migliaia di euro. Quando ci sono. Perché in tanti Paesi, questi voli, nemmeno vengono organizzati.

Ci dicono che stanno facendo del loro meglio,ma a noi pare di essere dimenticati, abbandonati al nostro destino, fatto spesso di precarietà e difficoltà. Non è facile vivere da settimane chiusi in ostelli o hotel di fortuna, o in qualche appartamento affittato all’ultimo o ospiti di amici, amiche, conoscenti. Pagando spesso di tasca nostra il tutto, senza che le nostre Ambasciate ci forniscano supporto.

L’Italia non sta usufruendo dei fondi europei del meccanismo di protezione civile EUCPM, che coprirebbero fino al 75 % dei costi di un volo. Mentre gli altri Stati d’Europa si. E non riusciamo a capirne il motivo. Non riusciamo a capire come mai in molti Paesi non vengano organizzati voli dalla Farnesina. Non riusciamo a capire perché bisogna sempre appoggiarsi a voli organizzati da altri Paesi. Non riusciamo a capire perché questi voli costano così tanto.

Ci rispondono che i voli hanno un costo elevato, per organizzarli. O che siamo troppo pochi per essere rimpatriati.

E quindi? Quanto valgono le nostre vite? Abbiamo un tariffario?

In questo momento così delicato per tutti e tutte, in cui il Coronavirus ha scoperchiato tutte le problematiche della nostra società, non vogliamo più credere che il denaro, i profitti, i soldi, valgano di più delle nostre vite. Questa situazione, questa pandemia, ci ha insegnato che la tutela delle persone, che la salute collettiva e la salvaguardia delle vite umane sono le cose più importanti che abbiamo, e che , di certo, non valgono meno di soldi e denaro. Perché è ora di finirla con questa vecchia tiritela di anteporre gli interessi economici dinanzi alle nostre vite.

Chiediamo a gran voce di poter tornare in Italia. Di poterlo fare in sicurezza. Tutti e tutte. Sentendoci protetti da uno Stato che pensi a tutelarci. Con dei voli a prezzi regolari, normali.

Chiediamo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionalee a tutte le Ambasciate di organizzare fin da subito dei voli.

Siamo stanchi, arrabbiati e delusi. Qui, o se ne esce tutti e tutte assieme, o non se ne esce.

PRIMI FIRMATARI DELL’APPELLO

Luca Profenna-Bolivia

Francesca Montani-Australia

Patricia Pareja-Ecuador

Luca Spaventi- Kenya

Sandra Vera-Ecuador

Giuseppe Audino-Ecuador

Francesca Bazzana-Panama

Michela Palmas-Austria

Giulia Marocchino-Bolivia

Jonathan Martinez Tiban-Ecuador

Monica Singh-India

Andrea Guevara-Ecuador

Chiara Corgianese-Argentina

Fatima Cruz-Ecuador

Mirella Ferrazzani-Kenya

Zarella Rodriguez-Ecuador

Bassam Aijurf-Kenya

Nicole Testini-Ecuador

Emma Navarrete Testini -Ecuador

Denise Zabalaga-Bolivia

Marina Brattoli-Argentina

Nadia Fares-Marocco

Marco Tirozzi-Mauritania

Gloria Ripaldi-Bolivia

Vera Sandra-Ecuador

Matteo Zanesi-Bolivia

Chiara Rocchetti- Cile

Mattia Zoni-Tunisia

Sonia Storti-Messico

Cristina Fajardo-Ecuador

Vanina Vio- Malesia

Lidia Guerrero-Ecuador

Guerrini Raffaello-Bolivia

Marco Meregalli-Colombia

Teresa Moncayo-Ecuador

Angie Macias-Ecuador

Fares Hassan-Marocco

Kevin Lopez-Argentina

Yobel Alcivar-Ecuador

Wellington Catota Tiban-Ecuador

Vito Starace-Kenya

Carlo Gregorio De Re- Bolivia

Jeannete Villarroel-Bolivia

Danilo Paiardini- Argentina

Alfredo Villon Rosales-Ecuador

Arrafi Fatima-Marocco

Angie Macias-Ecuador

Walter Vescia-Colombia

Lizbeth Armijos-Ecuador

Irene Titarelli-Kenya

Iver Avalos Alvares-Bolivia

Maria Tiban Cando-Ecuador

Gabriela Coelo-Ecuador

Roberto Miesi-Ecuador

Sandro Giacci-Kenya

Girolamo Di Paolo – Vietnam

Marysil Genovese-Argentina

Danielle Simone Valle Pallucci- Kenya

Analia Leonardi- Argentina

Shannel Samaniego- Ecuador

Amina Mouch- Marocco

Simone Franceschelli- Bolivia

Carmine Farina- Usa, California

Paolo Femia- Bolivia

Mariana Garcia- Ecuador

Licia Berni-Tunisia

Luca Badanai-Messico

Giorgia Gerenzani-Messico

Ennio Bagnuolo-Perù

Fulvia Gerenzani-Messico

Mery Narcisa Holguin Mendoza-Ecuador

Alfredo Arellano Garcia- Ecuador

Narcisa Naranjo Tocalema-Ecuador

Piero Mangiarino-Bolivia

Jenny Nieves-Ecuador

Sandra Francioso-Kenya

Fabrizio Puccini-Kenya

Annalisa Peluso-Bolivia

Magda Guermandi- Myanmar

Rita Venturini-Messico

Marco Gerenzani-Messico

Susana Amparo Requena Morales-Ecuador

Marina Abram-Argentina

Stefania Uzho-Ecuador

Karen Gonzalez-Ecuador

Nestor Vulgari Cordova-Ecuador

Luca Blhacine-Messico