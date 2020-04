Assemblea in diretta: il mondo che verrà

Assemblea #ilmondocheverrà

In tante e tanti ci hanno scritto negli scorsi giorni, per poter partecipare e intervenire. In tante e tanti lo farete ora, utilizzando questa pagina. Si tratta di un esperimento, ce la metteremo tutta per farlo funzionare al meglio.Consapevoli che la distanza non aiuta l'attenzione, alle 21 l'assemblea di oggi finirà. Con interventi di 5 minuti, potremo parlare in molti. Qualora il tempo non bastasse, e qualcuna o qualcuno non riuscisse a intervenire immaginiamo già a partire da oggi nuovi strumenti e altri momenti simili per continuare la discussione.

Pubblicato da DINAMOpress su Giovedì 9 aprile 2020