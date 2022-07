All you can DANCE! Nel deserto che avanza c’è un’oasi tropicale – Serata open air a sostegno di Esc

Venerdì 8 luglio dalle ore 21.00 presso il L.O.A. Acrobax – Via della Vasca Navale 6

Balla, sostieni, diffondi #allyoucanEsc…

h 21 – Cena sotto le stelle

h 22 – Dj set tropical electro trash Alla consolle Marfy (B.I.C.) / El Pinche Perro

Nella torrida estate romana il Barricadero del Cinodromo è il posto giusto per una festa tropicale! Metti la tua migliore camicia a fiori, sfoggia l’infradito, ostenta l’abbronzatura da giungla metropolitana, goditi la serata… e spingi Esc!

Nel deserto che avanza difendi le oasi dell’autogestione… Contribuirai alla campagna All you can Esc per la raccolta del fondo di garanzia contro l’ingiunzione di pagamento di 220mila euro emessa dal comune di Roma contro Esc.

Ogni contributo è importante!Partecipa, diffondi, sostieni…All you can ESC! Difendi la città possibile!Contribuisci al crowdfunfing!

All you can ESC è tutto quello che possiamo desiderare, fare, immaginare, condividere, chiedere, costruire, ottenere…

È tutto quello che siamo e che possiamo ancora diventare…

È un ingranaggio collettivo di solidarietà e immaginazione politica…

Ma il Comune di Roma ci tratta come fossimo un locale commerciale, minacciando il presente e il futuro di Esc con un’ingiunzione di pagamento da 220 mila euro…

Nessunə deve rimanere solə!

Lanciamo un crowdfunding per costituire un fondo di garanzia per ESC e per chi di noi rischia di pagare in prima persona un prezzo altissimo, solo per aver avuto negli anni la responsabilità legale dell’associazione assegnataria e per aver promosso e organizzato attività a titolo volontario.

Esc non deve chiudere!Dona subito! Sostieni, diffondi, spingi ESC!

Se il debito verrà cancellato, restituiremo a chi ne farà richiesta la quota di adesione al crowdfunding.

