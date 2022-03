Lettera aperta al Presidente della Federazione Russa a nome di studenti, ricercatori e insegnanti delle università russe per chiedere la fine delle operazioni militari in Ucraina

Noi, studenti, ricercatori e insegnanti delle università russe, chiediamo la fine dell’offensiva militare russa sul territorio ucraino. Qualunque siano le circostanze del nostro e di altri stati, siamo a favore di una risoluzione pacifica delle questioni e dei conflitti internazionali.

Noi, cittadini della Federazione Russa e di altri paesi, ci opponiamo fortemente a questa guerra. Tra i nostri amici e parenti ci sono persone che si trovano nei territori bombardati. Alcuni studenti non parteciperanno ai seminari di oggi perché fuori dalle loro finestre rimbombano le esplosioni e i loro parenti stanno preparando con urgenza le valigie e i documenti.

Si ritiene che la scienza e l’Accademia dovrebbero essere libere dalla politica. Ma ci troviamo in un momento in cui questa libertà non si esiste più da nessuna parte. La guerra influenzerà tutti gli aspetti della vita, compresa la scienza e l’educazione.