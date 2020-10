In solidarietà con le sorelle polacche. Presidio di Non Una di Meno per il diritto all’aborto

La Polonia è in mobilitazione permanente da una settimana, con donne, collettivi femministi e associazioni per i diritti riproduttivi che contestano la decisione della Corte Costituzionale di restringere ulteriormente le possibilità di interrompere una gravidanza. Intanto, anche in Italia ci si è attivate per esprimere la propria solidarietà, andando nei pressi dell’ambasciata polacca a Roma per protestare le scelte del governo del paese centro-europea.

Ieri pomeriggio si è svolto un presidio presso l’ambasciata polacca a Roma, in protesta contro il governo del paese centro-europeo che sta restringendo sempre di più i diritti riproduttivi. Alcune donne polacche residenti nella capitale assieme al collettivo Non Una di Meno hanno deciso di manifestare il proprio dissenso anche dall’Italia, mentre è di poche ore fa la notizia che il capo di Stato polacco Andrzej Duda ha espresso perplessità sul rendere il divieto di abortire così perentorio e assoluto.

Il video-racconto della giornata di ieri

di Marta Iaquinto

Il fotoracconto della giornata di ieri

di Ilaria Turini