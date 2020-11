Presentazione di “Scatenate, quelle che lo sport” (streaming nel link)

«S-catenarsi, liberarsi dalle catene, è un gesto inevitabile per le bambine ogni volta che scelgono di godere di qualcosa che è loro socialmente precluso». In un momento così difficile per lo sport torniamo a parlare di attività fisica e corpo femminile.

Lo facciamo con la redazione di DWF e le autrici di questo ultimo numero “Scatenate”. Un numero irriverente che sbaraglia tutte le carte di una rivista, con tanti punti di vista e voci, diversi sport, atlete professioniste, filosofe, attiviste, e praticanti amatoriali. Unite dal sentirsi delle “scatenate”, nonostante molte volte messe ai margini dai propri compagni di squadra.

