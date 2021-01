Non Una Di Meno verso lo sciopero dell’8 marzo: 30 e 31 gennaio i gruppi di lavoro online

Non Una Di Meno lancia lo sciopero femminista per il prossimo 8 marzo che si svolgerà nel pieno del confronto europeo sul Recovery Plan e alla vigilia dello sblocco dei licenziamenti. L’assemblea nazionale si sposta in rete: 30 e 31 gennaio i gruppi di lavoro tematici, il 6 febbraio la plenaria.

«A un anno dall’esplosione dell’emergenza sanitaria, la pandemia ha travolto tutto, anche il nostro movimento e la nostra lotta, rendendoli ancora più necessari e urgenti. Lo scorso 8 marzo ci siamo ritrovatə allo scoccare del primo lockdown e abbiamo scelto di non scendere in piazza a migliaia e migliaia come gli anni precedenti per la salute e la sicurezza di tutte. È a partire dalla consapevolezza e dalla fantasia che abbiamo maturato in questi mesi di pandemia, in cui abbiamo iniziato a ripensare le pratiche di lotta di fronte alla necessità della cura collettiva, che sentiamo il bisogno di costruire per il prossimo 8 marzo un nuovo sciopero femminista e transfemminista, della produzione, della riproduzione, del e dal consumo, dei generi e dai generi». Così riporta l’appello pubblicato sul blog di Non Una Di Meno per lo sciopero femminista del prossimo 8 marzo.

Il movimento lancia per sabato 30 e domenica 31 i gruppi di lavoro tematici da cui prenderà avvio il precorso assembleare online per la definizione di contenuti, rivendicazioni e pratiche e che si concluderà il 6 febbraio con una plenaria online.

5 i gruppi di lavoro: si parte sabato 30 gennaio alle 14 con economia e lavoro e a seguire alle 17,30 salute, domenica 31 alle 10 scuola, ore 14 corpi, ecosistema, giustizia climatica alle 17,30 violenza e percorsi di fuoriuscita (qui il form per partecipare).

La pandemia impone uno sforzo di immaginazione politica sulle forme organizzative e sulle pratiche dello sciopero. L’attivismo transfemminista non si è fermato in questi mesi di emergenza, ma ha sperimentato forme nuove, ibridando virtuale e reale, campagne social e azioni in presenza, intrecciando pratiche di mutualismo e solidarietà. In questo solco si colloca la sfida per l’organizzazione del prossimo 8 marzo, che si svolgerà alla vigilia dello sblocco dei licenziamenti e nel pieno del confronto europeo sul Recovery Plan.

Una sfida che per questo Non Una Di Meno rilancia anche ai sindacati ma che articola ed estende alle disoccupate e inoccupate, alle studenti e a tutta la comunità educante, alle lavoratrici autonome, al lavoro intermittente, informale e non tutelato, per uno sciopero del consumo e dai ruoli sociali imposti dal genere.

I dati parlano chiaro: la pandemia ha notevolmente approfondito la violenza domestica e di genere, il ricatto della dipendenza economica; ha scaricato sul lavoro “essenziale”, di cura e riproduttivo, in larga parte femminile e precario, il peso dell’emergenza; ha intensificato forme di lavoro a distanza e la sovrapposizione tra produzione riproduzione; ha drammaticamente esibito i danni dell’austerity e dell’aziendalizzazione sulle strutture del welfare pubblico, scuola e sanità lo dimostrano.

L’emergenza ha rimesso al centro la salute come bene pubblico e diritto universale, la riproduzione sociale come questione centrale su cui ripensare un welfare universale e la socializzazione della cura, l’urgenza di misure di ridistribuzione del reddito per l’autodeterminazione e di politiche che tutelino chi lavora e non le imprese, di un cambio di prospettiva che metta al centro l’ecosistema e non l’ambiente come risorsa da sfruttare.

Il percorso assembleare di Non Una Di Meno sarà dunque l’occasione per aprire uno spazio di critica e di attivazione sul Recovery Plan come terreno di conflitto, per ripensare il piano femminista per una trasformazione radicale della società e della vita, contro la retorica della “ricostruzione” e del ritorno alla normalità.

