Con lo slogan “Fuori gli obiettori e la sanità privata e cattolica dalla sanità pubblica”, si è tenuta questa mattina la mobilitazione femminista a al Ministero della Salute a Roma, per rivendicare che l’aborto è una scelta e non un’emergenza, per la Ru486 senza ricovero fino alla nona settimana e nei consultori, per l’educazione sessuale a scuola e la contraccezione gratuita.