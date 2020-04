Manifesto femminista transnazionale: uscire insieme dalla pandemia e cambiare il sistema

Le ultime settimane di quarantena non fermano l’articolazione delle lotte femministe e transfemministe globali: quattro anni di scioperi femministi e transfemministi hanno già mostrato che la nostra mobilitazione attraversa confini e ci continua ad unire in un’unica grande marea.

Non ci arrendiamo all’isolamento imposto dalla pandemia e dalla crisi e alle difficoltà materiali quotidiane che viviamo come donne e persone LGBQTIA*. Con questo manifesto continuiamo ad organizzarci, a generare iniziativa, presa di parola, forme di mobilitazione e azioni collettive femministe e trans-femministe, non solo per affrontare questa pandemia ma anche e soprattutto per non tornare più a una normalità fatta di oppressione, diseguaglianza e sfruttamento.

Per uscire dalla crisi insieme sovvertendo l’esistente e riscrivendo il futuro che vogliamo. Non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema. Pubblichiamo di seguito il manifesto femminista transnazionale scritto e condiviso da Transfrorentizas, uno spazio transnazionale attraversato da collettive, movimenti, organizzazioni e reti femministe, transfemministe, antipatriarcali e antirazziste di cui, come NON UNA DI MENO, facciamo parte.

Uno spazio in movimento, dinamico, aperto e in espansione attraverso il quale cerchiamo di articolare la nostra pluralità di discorsi e pratiche per intrecciare le nostre lotte e le lotte di tutte quelle donne e persone LGBTQIA* che ogni giorno si ribellano alla violenza patriarcale. Uno spazio di lotta contro patriarcato, razzismo e sfruttamento e ogni forma di violenza imposta dall’organizzazione neoliberale della società per affermare un programma e un processo di autodeterminazione collettivo globale che costruisce alternativa alla crisi.

Arriba las y les que luchan!

#FeministasTransfronterizas

Illustrazione di Athena