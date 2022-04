“La potenza femminista”: incontro con Veronica Gago a Esc

La marea femminista e transfemminista invade le piazze e le strade di tutto il mondo, dall’Argentina all’Italia, dalla Polonia al Cile, connettendo le lotte antipatriarcali contro la violenza di genere a quelle ecofemministe e alle lotte sociali per un altro modello di sviluppo.

Sciopero transfemminista come strumento di analisi e lotta, assemblea come dispositivo situato d’intelligenza collettiva, intreccio tra violenza finanziaria e di genere, corpo come campo di battaglia e della guerra che si gioca contro le donne e i corpi femminilizzati, contrasto all’avanzata del modello estrattivista di sviluppo: sono le parole chiave attorno a cui costruiremo un confronto polifonico animato dalle attiviste di NUDM Roma.

Ne discutiamo giovedì 5 maggio 2022 alle 19 a Esc Atelier in Via dei Volsci 159 (San Lorenzo, Roma) con l’autrice Veronica Gago, ricercatrice e attivista di Ni Una Menos, e con Alessandra Chiricosta, Eleonora Forenza, Miriam Tola

Per acquistare il libro, alla presentazione sarà presente il banchetto della libreria Antigone

Leggi un estratto del libro