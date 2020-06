La mappa della solidarietà e del mutalismo nella città di Roma

Una città intera si è mobilitata dal basso per dare aiuto a chi si trova in difficoltà. Roma è percorsa in ogni suo territorio da un’onda di solidarietà, che è riuscita a sorprendere perfino chi da anni fa lavoro sociale in quei territori. In questi mesi, Dinamo Press ha raccontato alcune di queste esperienze, e da questa narrazione, allo stesso tempo plurale e parziale, nasce questa mappa della solidarietà e del mutualismo.

Mentre intervistavamo e scrivevamo i nostri articoli, ci siamo resi conto come queste esperienze, nate nei diversi angoli di Roma, risuonassero tra di loro anche senza conoscersi. Da Cinecittà a Ostia, da San Lorenzo a Tor Bella Monaca, dal Quarticciolo al Trullo, si è iniziato a portare la spesa a casa, poi i medicinali, infine i pacchi alimentari per chi non aveva più soldi per fare la spesa. Si sono costruite reti con negozianti, mercati e supermercati per riempire i pacchi di cibo, ma anche di libri e numeri di riferimento di associazioni, avvocati e psicologi per le persone in difficoltà.

La città dell’autogestione ha dimostrato che in piena autonomia è in grado di tessere reti metropolitane e costruire nuovi percorsi e relazioni con realtà diverse da se creando una sinergia fra realtà formali e informali, impensabile solo qualche mese fa.

Gli spazi sociali, insieme alle associazioni culturali, le organizzazioni del terzo settore e i singoli cittadini hanno reso evidente come sia possibile costruire forme di mutualismo e di economia sussidiaria mettendo in comune passioni, intelligenza e desideri, per contrastare l’esclusione e l’ingiustizia sociale, aggravate dalla crisi che stiamo vivendo.

La mappa che pubblichiamo segna la localizzazione sul territorio di alcune di queste scintille e non ha la pretesa di rappresentare tutto quello che è in atto. Chiediamo a voi di arricchirla segnalando a Dinamo Press quello che succede nel vostro territorio.

Per tante di queste scintille la sfida oggi è come continuare e allo stesso tempo trasformare il proprio lavoro di fronte alle difficoltà crescenti che vive la popolazione e che rischiano di peggiorare. Questa mappa vuole essere anche uno spazio dove riconoscersi e comprendere l’importanza di mettersi in rete e collaborare per potere andare avanti. Consci che una scintilla da sola rischia di spegnersi, sotto il peso della fatica e delle difficoltà quotidiane, ma che tante scintille insieme accendono un fuoco intorno al quale far crescere e scaldare una comunità. Una comunità che ha bisogno di riconoscersi e di rivendicare una città diversa, una città più equa, solidale e inclusiva, che vive in queste esperienze.

(mappa sviluppata da Flaminia Tuminio)