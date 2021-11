Genova difende i suoi spazi autogestiti

Sabato Genova è scesa in strada a difesa dei suoi spazi sociali e della sua identità storicamente popolare e ribelle. Tutto è partito dallo scorso 8 ottobre quando è stato sgomberato il Centro Sociale Terra di Nessuno, punto di riferimento di cultura alternativa da oltre 25 anni. Non è stato un episodio isolato ma solo l’ennesima dimostrazione di forza dell’operato della giunta Bucci, sempre più determinato a svendere la città ai privati eliminando ogni traccia di resistenza culturale dal basso.

Così Genova si è mobilitata, a difesa del Tdn ma anche contro queste le numerose politiche di gentrificazione operate dalla giunta comunale.

Ultimo in ordine temporale il progetto di una funicolare che collegherebbe il terminal crociere con i Forti sulle alture, una struttura devastante a livello ambientale e logistico ma che rivela la volontà di costruire una città al servizio del turismo mordi e fuggi.

Il corteo è stato colorato, rumoroso, partecipato. Poco prima di Piazza Corvetto (luogo simbolo della lotto antifascista per via diei fatti del 23 maggio 2019) si è fermato in galleria per permettere ai writer di scrivere un tanto coinciso quanto chiaro “Resist”.