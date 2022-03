Corteo Gkn, tutte le immagini della protesta

50mila persone per la grande mobilitazione Gkn a Firenze di settimana scorso.

Per il corteo di sabato, che si è svolto in continuità con lo sciopero globale per il clima del giorno precedente, tantissime sigle e realtà (da Fridays For Future alla Laboratoria Autogestita Berta Caceres) hanno attraversato il centro cittadina per dare sostegno a lavoratrici e lavoratori dell’azienda di Campi Bisenzio che, dopo la prima vittoria sui licenziamenti, vuole “estendere la battaglia” e creare un fronte comune di lotta con l’ecologismo, il pacifismo e il femminismo.

«Quello che accomuna tutti noi in questa giornata è la ferma volontà di una vita dignitosa», hanno detto dalla testa del corteo. «Intorno a noi non sembra esserci via di scampo: produci consuma e crepa è un mantra che risuona nelle nostre teste come un jingle pubblicitario. Se da un lato delocalizzano, vendono e licenziano chi lavora da una vita, dall’altro sfruttano e spremono fino all’osso chi la vita l’ha appena iniziata».

Ma il “mantra” che ha risuonato per le vie di Firenze è di tutt’altro tenore: «Non per noi, ma per tuttə», recita lo slogan intonato dai e dalle partecipanti alla protesta che è stata vivace ed eterogenea.

Gallery Andrea Tedone

















Gallery Margherita Caprilli







Gallery Patrizia Montesanti

Foto di copertina Margherita Caprilli