Black Lives Matter Roma lancia il suo manifesto politico

Dall’immensa piazza del 7 giugno, convocata in memoria di George Floyd e tutte le vittime della violenza della polizia statunitense, abbiamo continuato a osservare il movimento di liberazione americano e le sue rivendicazioni, sentendoci sempre più stimolati a intraprendere una riflessione trasversale e intersezionale su ciò che affrontiamo ogni giorno in Italia e in Europa.

Da qui l’idea di chiamarci Black Lives Matter Roma, da qui l’idea, portata avanti in questi mesi, di scrivere un Manifesto che almeno a un primo livello cittadino approfondisca gli aspetti sistemici di una violenza radicata in ogni ambito delle nostre vite, dal lavorativo, allo scolastico passando per quello generazionale.

Abbiamo redatto una base da cui partire per confrontarci con le voci razzializzate che ancora non abbiamo conosciuto, ma con cui sappiamo di condividere diversi aspetti della nostra condizione materiale ed esistenziale, a Roma come in altri territori.

Prima di rivolgerci però a un confronto nazionale, pensiamo che sia essenziale attivare un dibattito che coinvolga la comunità urbana della capitale, la nostra comunità. Per questo vi invitiamo il 10 ottobre alle 17:30 a piazza Damiano Sauli per presentarvi questo testo collettivo, per far partire un lavoro di approfondimento e divulgazione da portare avanti nei prossimi mesi.

Saremo all’aperto, indosseremo le mascherine per la tutela di tutti ma proveremo a cogliere il tema del respiro che ci arriva da lontano per dare ossigeno al nostro presente e ai percorsi futuri.

#BlackLivesMatterRoma

#NoJusticeNoPeace

info: romablacklivesmatter@gmail.com