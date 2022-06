Attraversamenti multipli, edizione 2022

Attraversamenti Multipli abita a Roma il quartiere del Quadraro e in questa edizione coinvolge un nuovo spazio: il Parco di Torre del Fiscale, che viene abitato da site specific in dialogo con lo straordinario paesaggio urbano / naturale / archeologico di questo “cuneo verde” in un’ottica green e sostenibile.

Nel programma, sempre nella prospettiva della interconnessione tra azione artistica / spettatori / paesaggi urbani, sono presenti: site specific creati per il festival in interazione con gli spazi che li accolgono, progetti artistici con formati relazionali particolari che cercano di dissolvere i confini tra performers e spettatori per costruire un incontro e uno spazio da abitare, performance che ibridano diversi generi artistici, spettacoli dedicati alle nuove generazioni di spettatori.

Attraversamenti Multipli è un progetto che ama muoversi sulle linee di confine tra differenti codici artistici e nelle zone di prossimità tra arte e vita. Reclama lo spazio pubblico, lo rende elastico, attraversabile. Articola una dimensione partecipata che tiene al centro l’idea di bene comune. Gli spazi urbani in cui agisce diventano rizomatici e includenti, linkabili alle forme di vita che si muovono e crescono con noi ed attorno a noi.

Attraversamenti Multipli 2022 si propone come un dispositivo partecipativo e come uno spazio vitale di relazione. Un human landscape creato dai corpi che si incontrano, dagli sguardi che si incrociano e dalla condivisione di spazi / pensieri / azioni.

Per Attraversamenti Multipli 2022 interfacciare con lo spazio pubblico significa abitare “un luogo capace di offrirci la possibilità di una prospettiva radicale da cui guardare, creare, immaginare alternative e nuovi mondi… uno spazio che rende possibili e favorisce prospettive diverse e in continuo cambiamento, uno spazio in cui si scoprono nuovi modi di vedere la realtà, le frontiere della differenza.” (bell hooks)

Attraversamenti Multipli valorizza attraverso le sue azioni artistiche spazi rigenerati e luoghi protagonisti di processi di trasformazione del tessuto urbano. Si pone in stretta connessione con il contesto in cui si sviluppa coinvolgendo reti ed energie locali in un’ottica local / global.

Attraversamenti Multipli 2022 è un progetto di Margine Operativo, con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani, sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2022 sullo Spettacolo dal Vivo, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020 – 2021 – 2022” curato dal Dipartimento Attività Culturali