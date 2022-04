Alla ricerca della pace perduta

Un flash mob alle 6 del pomeriggio in decine di città, una lettera alle parlamentari e un invio massiccio di email alle industrie delle armi per mandarle in overflow. Questo il lavoro che le femministe delle Case delle donne hanno in programma per domani, 21 aprile, per dire “Dove ci state portando?” a governo e forze politiche. E per assumersi il lavoro “pulito” di cercare la pace