Acquista dinamoprint #2

Dal 10 dicembre potrai trovare il secondo numero di dinamoprint in libreria al costo di 15 euro.

Allo stesso prezzo puoi riceverla comodamente via posta, ordinandola a dinamoprint@gmail.com (le spese di spedizione le mettiamo noi).

ONDE E ONDATE

(un estratto dell’editoriale di apertura)

Nato la primavera scorsa, “sotto il segno della Covid-19”, il primo numero della rivista cartacea “Dinamoprint” si concludeva con l’entrata in scena della pandemia, “soggetto imprevisto” della nuova congiuntura politica. Il secondo numero L’era delle piattaforme – che sarà disponibile nelle librerie a partire da giovedì 10 dicembre – prova allora a riannodare i fili di quanto è successo fino a ora, andando a capire quali sono le mutazioni strutturali che si stanno radicando a livello di comunità sociali e di moltitudini. Non solo, ovviamente, su un piano materiale ed economico, ma anche dalla prospettiva simbolica della produzione di immaginario.

L’Italia assieme a molti altri paesi europei è entrata nel pieno della seconda ondata pandemica, mentre in varie zone del mondo la diffusione dei contagi non ha mai subito una vera e propria battuta d’arresto. In questo scenario di crisi persistente e globale, il divario fra sommersi e salvati sembra acuirsi sempre di più: imprenditori e multinazionali nel campo delle piattaforme aumentano a dismisura i propri profitti, mentre i ceti più poveri e le comunità maggiormente discriminate rimangono esclusi da una tutta una serie di servizi e diritti essenziali, subondo gli effetti pià devastanti della diffusione dei contagi.

Progressivamente e sottilmente, muta pure la nostra idea di politica. Come il virus di Covid-19 è stato definito un “nemico invisibile”, anche il piano del conflitto è andata piano piano smaterializzandosi, parcellizzato in numerose e piccole (e microscopiche?) istanze. Senonché, in mezzo alle ondate pandemiche, si sta producendo anche un’onda di solidarietà e resistenza. Alla voracità predatoria delle logiche del profitto a tutti i costi, esperienze di autorganizzazione, reti sociali, collettivi politici, spazi occupati, nuove soggettività solidali hanno fin da subito opposto la priorità del lavoro riproduttivo e di cura, costruendo percorsi di mutuo aiuto e di supporto reciproco.

L’era delle piattaforme vuole allora fotografare questo scontro di forze, di cui ancora non si conoscono gli esiti ma dentro cui ci sembra sempre più necessario agire. E vogliamo farlo raccontando, dando voce, mettendo “sotto inchiesta” il reale per scorgervi le possibile tracce del nuovo.

La seconda sezione (Mutualismo) ripercorre invece episodi, storie e contesti in cui si è opposta resistenza alle logiche capitalistiche. Dalle economie popolari sudamericane alle brigate di mutuo aiuto sorte in tantissime città e centri italiani (da Cosenza a Bergamo) fino ai servizi informali e di prossimità in Cina, si è verificata una “torsione interna” dei normali rapporti di scambio e di produzione: milioni di persone hanno cioè scelto di costruire delle reti di condivisione piuttosto che linee di separazione, di trovare mezzi inediti per redistribuire la ricchezza invece di contribuire alla sua concentrazione nelle mani di pochi.

La terza e ultima sezione (Serie Tv) si pone allora la domanda di come la nuova serialità televisivo-cinematografia stia rappresentando i contesti urbani, quelle “metropoli-fabbrica” popolate da supereroi e reietti (ben rappresentati dall’universo della Marvel), e i corpi che li abitano, campo di battaglia di narrazioni e interpretazioni divergenti che corrono sul filo del genere, della razza, del colore.

All’interno, a intervallare le sezioni tematiche, due reportage fotografici. Il primo ci conduce nel vivo delle lotte di Black Lives Matter negli Stati Uniti, il secondo ci porta sui campi da gioco e nelle palestre popolari delle “sportive senza frontiere”, da Roma a Beirut.

L’INDICE DEL SECONDO NUMERO

EDITORIALE

Onde e ondate

di dinamopress

INTERVISTA

Il futuro delle piattaforme

tra pandemia e democrazia

Intervista a Nick Srnicek

di Alberto De Nicola

e Tania Rispoli

ANALISI

Platform Unionism.

I rider e le nuove frontiere della lotta di classe metropolitana

di Into the black box

REPORTAGE

La sfida delle piattaforme cooperative

di Ezequiel Gatto

e Juan Pablo Hudson

ANALISI

Come Netflix e la finanza hanno cambiato il cinema

di Pietro Bianchi

e Biagio Quattrocchi

INCHIESTA

Amazon, la cupola di Bezos

di Sarah Gainsforth

ANALISI

Tra sussunzione reale e formale. Effetto Covid

sulle piattaforme

di Augusto Illuminati

INTERVISTA

Intelligenza artificiale aliena

Intervista a Luciana Parisi

di Tania Rispoli

REPORTAGE fotografico

Trump sconfitto da Blm

di Eleonora Privitera,

Brad Sigal, Mila Tenaglia

EDITORIALE

L’onda globale

del mutualismo nella pandemia

di Alioscia Castronovo

e Alberto De Nicola

INCHIESTA

L’impatto del mutualismo sui contesti urbani

di Rossella Marchini

REPORTAGE

Anticorpi bolognesi

di Giulio Di Meo

REPORTAGE

Bergamo, il mondo

di sotto

di Francesco Brusa

REPORTAGE

Cosenza, la solidarietà contagiosa

di Claudio Dionesalvi

REPORTAGE

La mappatura femminista della crisi pandemica

di Txefi Roco, Ana Julia Bustos, Magdalena Roggi, Camila Barón e Maisa Bascuas

INTERVISTA

Mutualismo a Wuhan

Intervista a Zhi Zhu

di Yanping Ni

REPORTAGE fotografico

Sportive senza frontiere

di Daniele Napolitano

e Vanessa Bilancetti

ANALISI

Un episodio dopo l’altro

di Chiara Grizaffi

CULT

La città e i suoi scontenti

di Jacopo Favi

VISIONI

Cronache dal Corpo

di Ilaria Feole

INTERVISTA

Zerocalcare e le serie

di Jacopo Favi

e Renzo Ditalese