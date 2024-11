29 novembre: le immagini dello sciopero a Roma

Migliaia di persone hanno sfilato in piazza a Roma, nella mattina di venerdì 29 novembre, per partecipare allo Sciopero generale e sociale del sindacalismo indipendente. Una grande mobilitazione animata dalle lotte per il salario e contro la precarietà, passando per la contestazione alla legge di bilancio, al ddl 1660, e ai tagli a scuola e università. La piazza è stata attraversata anche da un unanime rifiuto del regime di guerra, al grido “Palestina libera”.

Chiamata dalle sigle Clap, Cub, Cobas, Adl Cobas e Sgb, hanno partecipato alla giornata lə lavoratricə ex-Alitalia, Sogesid, Istat, dello spettacolo e dell’informatica, dell’agenzia Sviluppo lavoro Italia, oltre allə operatorə sociali e ai comparti della scuola e della ricerca universitaria.

Nonostante le difficoltà sempre maggiori nel mantenimento del diritto allo sciopero e la possibilità di fare rete, la scommessa sulla giornata è stata vinta. Si è aperto un ciclo di mobilitazione.

Foto di Gabriele Campanale:









Foto di Jacopo Clemenzi:





















Foto di Federica Raparelli:





La foto di copertina è di Federica Raparelli

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno