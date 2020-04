Torino, fermi violenti e quattro arresti

Poco dopo l’ora di pranzo in corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera a Torino, le forze dell’ordine avrebbero effettuato un fermo violento di due ragazzi. Secondo la versione della Questura, riportata da alcuni quotidiani, i due avrebbero scippato una catenina. Alcune persone presenti sul posto, invece, parlano di un controllo con metodi vessatori.

Se questa seconda versione fosse confermata, si tratterebbe di un episodio tra i tanti che in questi giorni stanno emergendo dalla cronaca di giornali e siti internet: dai rider multati a Torino e Milano durante il lavoro, alla coppia picchiata a Sassari (con la donna, nera, portata in questura), fino alla multa contro i genitori di un bambino malato di leucemia durante il trasporto in ospedale per un controllo post trapianto (sanzione ritirata solo dopo la figuraccia mediatica).

Dai video disponibili in rete, comunque, pare siano state soprattutto le modalità del fermo a provocare la reazione degli abitanti del quartiere. Tra loro c’erano alcuni occupanti di un edificio situato in corso Giulio Cesare 45. La protesta ha scatenato una dura reazione delle forze dell’ordine e quattro occupanti sono stati ammanettati e portati in questura dopo lunghi minuti di tensione.

Nel frattempo altri abitanti della zona sono scesi a protestare. Al momento c’è molta gente in strada e l’isolato è bloccato dalle camionette delle forze dell’ordine.

La posizione delle due persone fermate durante l’episodio che ha fatto esplodere le tensioni è al vaglio degli inquirenti.

Video 1

Pubblicato da Macerie Maceri su Domenica 19 aprile 2020

Video 2