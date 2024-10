Mi-Ley: un documentario sulla crisi e la resistenza in Argentina

Una fotografia dell’Argentina che non si arrende al presidente turbo-capitalista e alle sue ricette violente e spietate. Un paese in crisi che paga l’uso assistenzialistico fatto dal peronismo di Stato, un paese che pur in estrema difficoltà resiste e non smette di lottare per creare delle possibile alternative.

Il movimento femminista è diventato un referente per le lotte, un elemento di aggregazione e un riferimento importante per la giustizia sociale. Mentre le Madri e le Nonne di Plaza de Mayo con la loro storia e il loro esempio sono un faro per ogni tipo di resistenza.

L’Argentina di oggi è una sorta di laboratorio dove si testano le ricette di un capitalismo che vuole lasciarsi alle spalle il paradigma neoliberista e vuole imporne uno ancora più predatorio, e un paese che allo stesso tempo sperimenta delle innovative pratiche di resistenza e di vita comune.

Guarda il documentario:

Immagine di copertina e nell’articolo a cura dell’autore

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno