Italia, 7 aprile 1979: pum, pum. Chi è? La polizia

Alle prime luci dell’alba in molte case del Paese si consumò questo rituale. Orde fameliche di agenti dell’antiterrorismo si riversavano nelle abitazioni private di non poche donne e uomini con alle spalle una lunga militanza tra le file del movimento comunista non ortodosso. Gran parte delle loro biografie politiche raccontano di esperienze passate, nel corso degli anni Sessanta, dentro “Quaderni rossi”, “Quaderni piacentini”, “Classe operaia”[1] poi, con il sopraggiungere del ’68, all’interno degli organismi operai e studenteschi[2] confluendo infine in Lotta continua[3] e Potere operaio[4], i due gruppi della sinistra extraparlamentare che erano stati in grado di sintetizzare al meglio, pur con non poche differenze tra loro, il senso della pratica autonoma posta in atto dalla classe nel corso degli anni Sessanta e che ora, in quello che è stato chiamato autunno caldo, mostrava non solo il suo carattere dirompente ma si poneva come possibile forza egemone dentro la classe. L’autunno caldo sembrava ampiamente confermare e radicalizzare tutte le intuizioni che le aree teoriche e politiche formatesi negli anni Sessanta, attraverso lo strumento della “inchiesta operaia”, avevano elaborato[5]. L’altro movimento operaio non aveva nulla di bohemien, eccentrico o fantasioso, non era una suggestione coltivata da eterni acchiappa nuvole continuamente alla ricerca di un sogno sempre impossibile da catturare. Nessuna utopia millenarista faceva da sfondo all’elaborazione teorica e politica di questo ceto intellettuale bensì, a caratterizzarlo, era il riconoscere la concretezza di un conflitto di classe che, giorno dopo giorno, si mostrava sempre più deciso a dare l’assalto al cielo.

L’autunno caldo poneva in tutta la sua durezza e materialità l’irrompere di una forza operaia che quando sognava lo faceva a occhi aperti[6], ponendo all’ordine del giorno la questione del potere tanto che, per molti versi, si può dire che le masse si stavano mostrando più avanti delle stesse aree radicali le quali, di fronte all’irrompere della lotta operaia, si trovarono spesso almeno un passo indietro. Quanto andava in scena obbligava a fare i conti con la questione dell’organizzazione o, per essere maggiormente chiari, con la messa in forma del partito dell’insurrezione e l’attualità della rivoluzione[7]. Palesemente si stava ampiamente delineando e consolidando uno scenario che spostava il baricentro dell’azione dalla radicale conflittualità di fabbrica al conflitto politico tout court. Dalla lotta contro il padrone alla lotta contro lo stato. Questo scenario o lo si accettava o non restava altra scelta che chiamarsi fuori. Non fu certo un passaggio facile e indolore. Non pochi militanti e intellettuali, che in passato avevano avuto un ruolo predominante nell’elaborare ipotesi e linee di condotta dell’altro movimento operaio fecero marcia indietro, per ricollocarsi, ancorché in maniera critica, dentro gli istituti del movimento operaio tradizionale.[8] Tutti gli altri, invece, accentuarono il loro grado di militanza consapevoli che il dado era tratto il che, inevitabilmente conduceva a dare forma politica e organizzata a quel o il fucile, o le catene come unica e possibile scelta e via di uscita dai livelli di scontro che le masse avevano obiettivamente imposto. L’esperienza dei gruppi extraparlamentari fu il primo tentativo di risposta organizzata al delinearsi di questa strettoia.[9]

Proprio da questo “ceppo” teorico, in seguito alla crisi irreversibile dei gruppi della sinistra extraparlamentare, prese forma l’area della Autonomia operaia[10] contro la quale la mattina del 7 aprile si riversò tutta la potenza repressiva dello Stato. Grazie a ciò, il presunto Gotha del terrorismo, questa la notizia che immediatamente rimbalzò tra le agenzie di stampa internazionali, era stato individuato e reso innocuo. La sua decapitazione, a questo punto, si riduceva a un fatto di semplice routine. Accurate e minuziose indagini sembravano non lasciare scampo agli imputati. Un ventennio di lotte e insubordinazioni operaie e proletarie poteva finalmente essere archiviato e insieme a queste tutte le declinazioni organizzate che le avevano prodotte. Infatti, secondo gli inquirenti, l’Autonomia operaia non era altro che, al contempo, la facciata pubblica e legale di tutte le organizzazioni antagoniste, armate e combattenti presenti sul territorio nazionale e il “cervello politico” che le dirigeva e indirizzava. Brigate comuniste, Brigate rosse, Comitati comunisti rivoluzionari, Formazioni comuniste combattenti, Prima linea, Unità comuniste combattenti insieme alle centinaia di sigle che costellavano il panorama dell’illegalità di massa e della guerriglia non sarebbero state altro che emanazioni di un unico centro politico facente capo a quella sorta di massoneria dell’insurrezione che i “cattivi maestri” avevano pazientemente e costantemente posto a regime.[11]

Dietro alle diverse sigle non vi sarebbero state corpose differenze politiche, presupposti teorici diversi e prospettive divergenti se non addirittura contrapposte ma tutto quel guazzabuglio di sigle non sarebbe stato altro che un sapiente piano di depistaggio ordito dai “cattivi maestri” per confondere gli inquirenti e condurli fuori pista. Insomma, secondo gli inquirenti, le rigide Brigate rosse e gli Indiani metropolitani facevano parte di un medesimo progetto politico finalizzato a rendere ingovernabile il Paese, destrutturare lo stato al fine di aprire le porte alla guerra civile dispiegata. Al confronto persino l’operazione “bodyguard”, comunemente considerata una delle più complesse e incredibili azioni di depistaggio mai poste in opera, finiva con l’impallidire[12]. Gli arresti, in linea di massima, non sparavano nel mucchio ma avevano avuto l’accortezza di scegliere con cura gli obiettivi. Colpiti ed eliminati dovevano essere quelli che, secondo l’acume investigativo, avevano incarnato il ruolo di “cattivi maestri” per intere generazioni. Sulla base di ciò e ampiamente spalleggiata dall’intera stampa nazionale, ah la cara libera informazione vanto delle democrazie avanzate, prendeva forma una delle più grandi bufale giudiziarie della storia di questo Paese. Pietro Calogero, un non troppo noto magistrato padovano, dava il la a quello che, di lì a poco, avrebbe preso il nome di “teorema Kalogero”.

Estratto dal libro Autonomia operaia,di Emilio Quadrelli, Interno4 edizioni, 2020