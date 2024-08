Speciale elezioni francesi: approfondimenti e reportage

di DinamoPress

Alla vigilia dell’insediamento del nuovo parlamento francese, l’Nfp unisce lotte di piazza e proposte politiche di rottura volte a cambiare il paese all’insegna di misure volute dalla popolazione. A prescindere dagli esiti che si daranno per gli insoumis, Mélenchon avrà impartito una lezione dalla quale Italia ed Europa hanno molto da imparare

di Augusto Illuminati

Dalla complessa vicenda delle elezioni anticipate francesi vinte dal NFP e dal difficile processo di costruzione di un nuovo governo si possono trarre utili insegnamenti per noi. La destra lo ha già fatto, a sinistra è ancora un campo aperto

di Michele Marchioro

La vittoria dell’NFP, il 7 luglio, è frutto di mesi di mobilitazioni che aprono nuove possibilità al futuro dell’Europa, mettendo a nudo le prime crepe del liberalismo autoritario e del suo doppio mostruoso neofascista. La sinistra radicale francese fronteggia nuove sfide per essere all’altezza del momento storico attraversato dal paese

di Vanessa Bilancetti e Lucas Guillaume

Il secondo turno delle elezioni francesi stupisce con una vittoria del Front Populaire, la coalizione del Rassemblement National è terza. La France Insoumise rivendica la vittoria e tra le strade di Parigi si festeggia

Foto di Ilaria Turini

di Filippo Ortona

Jean-Luc Mélenchon è indiscusso quanto controverso protagonista delle esperienze di sinistra francesi e organizzatore di singolari formule di formazioni politiche e coalizioni, fino a France Insoumise e all’invenzione fulminea del Nouveau Front Populaire, in risposta alla sventurata decisione macroniana di sciogliere la Camera aprendo la porta all’offensiva di Le Pen

«Quando l’estrema destra sale al potere non lo molla più». Traduciamo e pubblichiamo un appello di collettivi e gruppi antifascisti di tutta la Francia che chiamano a organizzarsi oltre l’esito delle elezioni

di Vanessa Bilancetti

Il Rassemblement National di Bardella e Le Pen esce vincente dal primo turno, ma insegue non lontano il Nuovo Fronte Popolare. La strategia di Macron continua a essere caotica e poco chiara, terzo partito in molte circoscrizioni, non apre per il voto verso la France Insoumise rompendo il blocco repubblicano

di Seminario Capitalismo Cognitivo – Parigi

Pubblichiamo questo contributo nato da una discussione in seno al Seminario Capitalismo Cognitivo e redatto da Francesco Brancaccio, Andrea Di Gesu, Davide Gallo Lassere, Sara Marano, Sandro Mezzadra, Filippo Ortona, Matteo Polleri, Carlo Vercellone. In Francia il Nuovo Fronte Popolare è espressione delle lotte degli ultimi anni a partire dalle quali si è costruito il suo programma radicale. Prende vita un nuovo processo costituente dal rapporto fra insorgenze popolari, movimenti sociali e istituzioni partitiche e sindacali contro la guerra, contro la convergenza fra conservatori e liberali per guardare a un orizzonte di vita comune in tutta Europa

Foto di copertina di Ilaria Turini

