Colombia, un passato che non passa

Il libro, che sarà presentato domenica 5 dicembre a Esc alle 16 durante, l’iniziativa Colombia in resistenza, affronta temi importanti come la questione contadina, i movimenti guerriglieri, la violenza statale e parastatale e il narcotraffico in modo dettagliato, senza schiacciarsi su stereotipi riduttivi e spesso dannosi.

Sorprende, dopo la lettura del libro I morti non parlano scritto da Flavia Famà ed edito da Villaggio Maori Edizioni, la lucidità sintetica con cui l’autrice riesce a ricostruire gli oltre sessant’anni di conflitto armato che hanno insanguinato la Colombia. È infatti nel suo approccio giuridico, accurato e attento, che si può riconoscere la qualità, sempre sensibile, con cui viene riportata una vicenda complessa, dolorosa e tutt’altro che chiusa. Come lei stessa racconta nel secondo capitolo del suo testo, l’interesse e la voglia di approfondire quanto è accaduto, e sta accadendo, nel paese andino, è nata dal viaggio che ha realizzato nel 2014 insieme all’associazione “Libera dalle mafie”.

È durante un incontro con le madri dei falsos positivos [civili sequestrati e uccisi dalle forze militari colombiane per poi essere contabilizzati nelle statistiche belliche come guerriglieri, nda] della città di Soacha, situata a sud di Bogotá, che l’autrice ha sentito crescere in lei l’amore per la Colombia e la voglia di impegnarsi nella ricerca della verità per le vittime innocenti del conflitto. Il suo lavoro è un apporto particolarmente rilevante per lə lettorə italianə, perché evita ogni tipo di narrazione stereotipata e mainstream sulla Colombia per centrare l’origine del conflitto armato, ovvero la lotta senza quartiere della élite creola per la negazione dei diritti dei lavoratori e il sistematico spossessamento della popolazione rurale a favore del ceto latifondista.

Con un approccio genealogico e, come si è detto, scientificamente giuridico, viene riportata nel libro la storia del conflitto fin dalle sue origini, dall’assassinio di Jorge Eliécer Gaitán nel 1948, allo scontro tra Liberali e Conservatori, anche conosciuto come La Violencía, per passare ovviamente dalla nascita delle Farc (Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane) nel 1964.

Bisogna anche sottolineare la dettagliata ricostruzione della nascita del paramilitarismo e l’attenzione con cui vengono riportate le leggi che, già dagli anni 1960, hanno via via inquadrato la privatizzazione dell’esercizio della forza e il progressivo coinvolgimento dei civili nella lotta contro le insorgenze politiche.

Ma non si sta parlando di un libro storiografico o di uno sguardo che si posiziona in modo esterno: Flavia Famà ha svolto un vero e proprio lavoro di investigazione per dare a tuttə la possibilità, in modo semplice e accessibile, di sapere cosa è successo in Colombia, di conoscere il dolore delle vittime e la sistematicità della violenza.

Grazie a numerose interviste riportate nel libro, sono glə attorə e le vittime a raccontare quanto è successo, a riportare il proprio vissuto personale, il quale viene poi inquadrato all’interno delle tendenze politiche e, purtroppo, belliche che hanno lacerato il tessuto sociale colombiano.

Le voci dei figli e delle figlie di politici e giornalisti di opposizione assassinati, i racconti di persone prese in ostaggio dalla guerriglia, le parole di chi a queste insorgenze politiche ha preso parte sono tutti pezzettini di un mosaico che racconta vissuti amari, spesso in contraddizione con loro stessi, ma veri.

Ed è proprio questo che manca nel nostro Paese: un approccio culturale che riesca a vedere ciò che è successo e succede in Colombia, andando aldilà di una serie tv, e di farci render conto come questo conflitto sia molto più vicino a noi di quanto possiamo pensare.

Perché, come viene messo in evidenza dall’autrice, la guerra esiste per l’accaparramento di risorse, di materie prime che rappresentano valore per miliardi di euro: non solo coca, ma anche smeraldi, petrolio, carbone, bio-combustibili (principalmente palma da olio), frutta… tutti prodotti che hanno come destinazione finale il mercato occidentale.

Non è interessante adottare uno sguardo colpevolizzante verso il consumatore italiano, quanto invece è necessario portare a galla la verità, perché è proprio questa a far paura a chi si arricchisce grazie allo spossessamento violento delle terre dei contadini.

Ecco, il libro di Flavia Famà ha l’enorme pregio di fornire al pubblico uno strumento agile per cominciare a capire cosa realmente accade in Colombia e per conoscere l’origine di questi avvenimenti.

