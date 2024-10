5 ottobre: Roma per la Palestina

Nonostante i divieti, 10.000 persone si sono ritrovate a Roma, a Piramide, per manifestare contro il genocidio in corso in Palestina e l’attacco in Libano.

Quasi tutti i pullman che arrivavano da fuori città sono stati fermati, controllati e bloccati, mentre ad altri è stata vietata persino la partenza. Decine i fogli di via.





Tutte le foto nella galleria sono di Marta D’Avanzo

La piazza era completamente circondata dalle forze dell’ordine, controllata a vista e senza via d’uscita.























Tutte le foto della galleria sono di Patrizia Montesanti

Ai tafferugli finali si è risposto con un lancio di lacrimogeni, idranti e cariche. Oggi è in corso il processo per direttissima a Tiziano, fermato e malmenato in piazza.

















Tutte le foto nella galleria sono di Magdalena Stefanova Vassileva

Foto di copertina di Patrizia Montesanti

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno