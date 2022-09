3 Venezia 79. Quando lo stile divora il film: Athena di Romain Gavras

Il banlieue-war-movie sta diventando quasi un genere a sé, con una fisionomia sempre più precisa e quasi codificata, con i suoi luoghi comuni e i suoi elementi narrativi ricorrenti. Determinante, quindi, è “che cosa farsene” di volta in volta di questo genere, come usarlo e come posizionarsi rispetto a un materiale che, per più di un motivo sociale e politico, è in questi ultimi anni particolarmente incandescente. Per tali ragioni era molto atteso qui al Lido Athena, film griffato Netflix e firmato da Romain Gavras, figlio d’arte e regista dalla mano spettacolare e pesante, che affronta di petto non solo il tema delle tensioni ribollenti nelle periferie francesi, ma anche il divide et impera di certa destra populista e sovranista, che riesce nell’intento di armare fratelli e compagni l’uno contro gli altri.

Materia delicata, insomma, e il risultato, coerentemente con le aspettative, sembra segnato da un paradosso: la sua caratteristica più evidente e seducente, cioè lo stile decisamente up-to-date con cui viene condotta la narrazione, finisce per esserne anche l’elemento più problematico, con una spettacolarizzazione pop della messinscena e una deriva estetizzante che se da un lato trascina nel racconto, dall’altro sembra zavorrare qualsiasi possibile riflessione.

La struttura narrativa è quella della tragedia greca, e certo è tutt’altro che una trovata innovativa, ma in questo caso risulta intelligentemente funzionale al pensiero di fondo, esplicitato nell’ultima sequenza del film dopo essere stato anticipato fin troppe volte, cioè che a “generare” la tragedia e le sue implicazioni morali è l’estrema destra, che crea in questo caso i presupposti perché si scontrino tre fratelli algerini, collocati su fronti opposti: Karim guida la rivolta, Abdel, soldato dell’esercito francese, tenta di sedarla, Moktar tenta di portare avanti le sue attività criminali e di salvaguardare i propri interessi. Tutto in nome del quarto fratello Nadir, ucciso dalla polizia e causa della rivolta.

Se nella costruzione della storia, Athena è l’ennesimo racconto che guarda ad Antigone e Orestea, su quello stilistico, le cose vengono messe in chiaro fin dalla primissima sequenza: dopo che una molotov interrompe una conferenza stampa in cui le autorità promettono di assicurare alla giustizia i poliziotti colpevoli dell’omicidio di un ragazzo algerino, si accende il ritmo indiavolato della regia di Gavras, con la macchina da presa che volteggia nell’aria senza soluzione di continuità. Certamente i lunghissimi piani sequenza, le scene di guerriglia coreografate come fossero mastodontici balletti e la sbalorditiva mobilità della camera esibiscono una padronanza tecnica e linguistica notevole, ma a chi e a che cosa giovano una tale esibizione di bravura e un racconto così urlato? Athena va sempre di sciabola e mai di fioretto, rinuncia alle sfumature e ai chiaroscuri e racconta tutto con il volume sempre al massimo. Il sospetto che alla fine questo tutto-troppo-pieno sia vagamente controproducente è forte, perché la spudorata grevità di questa regia virtuosistica produce alla lunga una sconcertante banalizzazione del contesto e della sua sfaccettata problematicità. Non c’è spazio per la profondità, insomma, tra i luccicanti barocchismi della regia di Gavras, che mostra anche poca fiducia verso il suo spettatore implicito, calcando, sottolineando e spiegando fino alo sfinimento ogni simbolismo e ogni metafora. E così Parigi brucia, ma in bella calligrafia.