TDOR: la R non è più solo ricordo ma rabbia, resistenza e rivolta

La violenza di genere non è un’emergenza ma è strutturale in questo sistema eterocispatriarcale e capitalista basato su gerarchie, potere e dominio. È parte fondante della guerra contro ogni corpo vivente e contro la stessa terra. Si manifesta con processi di colonizzazione, occupazione, genocidi, estrattivismo, sfruttamento, uso e abuso dei corpi per i profitti.

La crisi economica, politica, culturale, sociale determina la necessità di tenere in piedi il sistema, di continuare a produrre incrementando la devastazione e frenando la possibilità di di creare reali alternative di pensiero, pratiche, economie.

L’organizzazione sociale è una potente macchina ormai globale, che manipola, impone, reprime e arriva a uccidere con i suoi eserciti, le polizie ma anche persone individuali o gruppi collettivi che si fanno strumento violento della riproduzione del sistema.

Gli assassinii di genere (femminicidi, transcidi, puttanocidi, istigazioni al suicidio) non sono altro che azioni del braccio armato extragiudiziale e non irregimentato istituzionalmente dell’eterocispatriarcato che ci riporta alle origini stesse del capitalismo e del colonialismo.

Quando si usavano roghi, false denunce, lapidazioni di piazza per sconfiggere il “male”, il demonio qualsiasi forma cioè di diversità che si sottraesse, nello spazio pubblico o privato, alle norme del potere.

Anche recentemente il fuoco è stato utilizzato in alcuni casi di femminicidio, segno questo che i roghi qui come in altri paesi non sono assolutamente tragica storia del passato. Per questo sosteniamo la campagna MAI PIÛ ROGHI che tende a superare quelle rappresentazioni simboliche mascherate da tradizioni popolari che ancora bruciano fantocci di persone femminilizzate, nella maggior parte identificabili come vecchie, streghe o persone razzializzate e che non fanno che normalizzare pratiche violente.

Forme di resistenza, di ribellione, di desiderio di profondi scardinamenti di questa società e della sua macchina infernale che ha la sua prima forma regolata e asservita nella famiglia ci sono ma la repressione è fortissima e, con lentezza spietata, ha cambiato nel corso degli anni il valore di parole come rivoluzione, azione diretta, boicottaggio, resistenza, disobbedienza civile, occupazione dello spazio pubblico, risposta alle provocazioni, la legittimità cioè di una narrazione radicale e alternativa.

Parole e pratiche sono diventate reato … persino azioni che solo qualche decennio fa sarebbero sembrate di scarso impatto conflittivo. Aprire uno striscione, fare una manifestazione o un corteo, occupare un piazza con i nostri corpi, protestare davanti al palazzo dove si trovano quelle persone che scrivono leggi e dettano norme “in nostro nome” diventa reato. In altre parti del mondo la repressione e la criminalizzazioni sono ancora più gravi con sparizioni e assassinii a sangue freddo.

Lavorare nell’osservatorio è difficile e doloroso ma siamo spintə dal desiderio e dalla rabbia di fare eco alla resistenza di tuttə le persone che oggi non sono più con noi. Persone che hanno lottato per sottrarsi alla violenza del sistema e per affermare la propria libertà e autodeterminazione dalle gabbie reali e virtuali.

Segnaliamo il preoccupante aumento dei casi di suicidio tra le persone trans e queer, soprattutto molto giovani. Il suicidio di Cloe è stato un chiaro segnale di quanto la discriminazione, la marginalizzazione e il demansionamento siano stati fattori che hanno contribuito alla sua decisione finale di togliersi la vita. La morte per suicidio delle persone trans è un omicidio sociale, di cui tuttə siamo complici o spettatorə. Per questo nell’osservatorio di NUDM usiamo la perifrasi «suicidatə dallo stato e dall’odio sociale».

Ciò che più ci spinge e motiva a portare avanti il nostro lavoro è la voglia di supportare anche chi resta, chi si è battutə affinché le storie e le denunce fossero credute e raccontate. Siamo al fianco di chi cerca di costruire percorsi di fuoriuscita dalla violenza per persone trans, sempre più ostacolatə dalle istituzioni, che si vestono di pink, red e rainbow nelle giornate di rito. Vogliamo dei Centri Antiviolenza che sappiano accogliere, ascoltare, mettere in protezione le persone trans che spesso non hanno spazi e luoghi in cui rifugiarsi.

Non vogliamo l’inasprimento delle pene ma una giustizia trasformativa, un cambio di sistema che impedisca la morte costante delle persone di cui oggi facciamo memoria.

I numeri e le storie dei transcidi

Il TMM, trans murder monitoring, che da anni fa monitoraggio a livello globale e il TGEU, Trans Europe and Central Asia, che lo fa a livello europeo, ci danno il dato allucinante di 48 persone trans uccise dal 2008 a oggi in Italia, il numero più alto tra tutti i paesi dell’Unione Europea. Questi due osservatori raccontano e registrano come crimini di odio tutti i tipi di assassinio delle persone trans perché, affermano, molto spesso sono relazionati alle situazioni specifiche di marginalizzazione nella vita, nell’accesso al lavoro e nel diritto a una casa. Condividiamo come osservatorio di NUDM la loro stessa difficoltà a reperire i dati e di non poter – quindi – che giudicare parziali quelli che abbiamo per la scarsità di informazioni e l’assenza di specifici sistemi di vigilanza a livello nazionale. In Italia si aggiunge la difficoltà di rilevare i casi a causa di misgenderizzazioni e del continuo tentativo di nasconderli a livello familiare e sociale.

Oggi vogliamo fare eco con rabbia alla voce di chi non è più con noi. Sì, perché per una persona trans, travesti, puttana, intersex, chiamata “pazza”, disabilizzata o in qualsiasi forma considerata fuori norma la stessa esistenza é un atto di resistenza e noi ce lo rivendichiamo oggi più che mai.

E non dimentichiamo e non perdoniamo: perché a novembre scorso un ragazzo di soli 13 anni si è suicidato in Sicilia a causa dell’odio sociale. Aveva cambiato scuola ma né nella vecchia, né nella nuova probabilmente è mai stato fatto un lavoro di educazione alla diversità e per lo sradicamento reale delle norme eterocis imposte dal sistema (grazie Valditara, Roccella e gli antiscelta complici del sistema per impedire l’educazione alla diversità nelle scuole)

E non dimentichiamo e non perdoniamo perché il 27 maggio 2024 è stato accreditato come suicidio quello di un ragazzo trans di 24 anni arrivato al pronto soccorso per abusi in famiglia e ricoverato nel reparto di ginecologia dell’ospedale. Ha denunciato una violenza subita mentre si trovava sulla barella, è stato trasferito in altro ospedale ma poi riportato nel primo ospedale dove era avvenuto l’abuso. «È stato suicidato» dal quarto piano ed è morto sul colpo. Molti giornali l’hanno chiamato “donna”. A denunciare le responsabilità di quel gesto sono state le persone vicine al ragazzo in un post veicolato dal collettivo milanese Kasciavìt: «Anche dopo una fine tragica i giornalisti non si sono presi la briga di capire chi era lui veramente. Com’è possibile che una tale violenza sia avvenuta “in un luogo protetto come un ospedale”? perché un ragazzo é stato lasciato “solo e senza tutele”? La sua comunità ha tante domande su quello che è successo» e ce le abbiamo anche noi come osservatorio ma sono rimaste senza risposta in questi lunghi 6 mesi! Non si tratta di errori o disattenzioni ma di responsabilità pesanti come macigni

E non dimentichiamo e non perdoniamo perché il 6 luglio 2024 Lucero Valdivia di origine peruana, trans e lavoratrice sessuale è stata ritrovata nella pineta di Casal Fusano. I giornali ancora una volta hanno parlato per giorni di lei al maschile, misgenderizzando come quasi sempre fanno

E non dimentichiamo e non perdoniamo i commenti violenti che accompagnano le nostre pubblicazioni all’8 di ogni mese che abbondano di negazionismo e che sono persino arrivati a mettere in discussione il fatto che inserissimo il suicidio del giovane gay di 33 anni di Palermo del 10 settembre che ha lasciato una lettera dove chiede scusa per non essere riuscito ad amare una donna. Non sei tu a dover chiedere scusa ma la comunità in cui vivi che ti ha costretto a rinunciare a vivere.

E non dimentichiamo e non perdoniamo che Nex Benedict, persona non binaria, sia stata suicidata dall’odio sociale l’8 febbraio negli stati uniti nello stato di Oklaoma. La madre ha dichiarato che Nex è stat bullizzato per oltre un anno nella sua scuola. Nel 2022 l’Oklahoma si è distinto per essere il primo stato negli USA a proibire l’uso del genere non binario nei certificati di nascita. All* student* è proibito usare un bagno che non corrisponda al genere assegnato alla nascita e alle persone minori vengono vietati percorsi di affermazione di genere. La nuova legge presentata per il 2024 per i curricoli delle scuole pubbliche descrive il genere come un carattere biologicamente immutabile e vieta il cambio di genere nei certificati di nascita, il divieto di usare nomi e pronomi di elezione.

E non dimentichiamo e non perdoniamo che Kesaria Abramidze, 37enne modella e attivista transgender, il 18 settembre è stata lasciata a morire nel cuore della notte da una persona di cui si fidava. La comunità LGBTQIAP+ georgiana perde uno dei volti più noti dell’attivismo trans, una donna che aveva scelto di vivere apertamente la sua identità nonostante l’ostilità e il pregiudizio dilagante. Abramidze si era fatta portavoce delle battaglie contro la discriminazione transodiante e per i diritti civili in talk show e trasmissioni televisive di rilevanza nazionale. Le sue esperienze personali di violenza e oppressione erano strettamente intrecciate con il suo impegno pubblico. E anche in questo caso la sua morte arriva immediatamente dopo l’approvazione di una legge fortemente discriminatoria contro la cosiddetta “propaganda gay”. Un provvedimento, voluto da frange conservatrici e religiose, che limita ulteriormente i diritti della comunità, vietando manifestazioni pubbliche di sostegno e istituzionalizzando lo stesso clima di odio e oppressione che ha ucciso Kesaria.

Perché abbiamo voluto raccontare queste storie? Perché fare memoria è importante come è importante scendere nelle piazze con amore e rabbia contro ogni discriminazione e violenza di genere di fronte all’inadempienza delle nostre istituzioni nel garantire percorsi di autodeterminazione e alla crescente ondata d’odio e di intolleranza propagandata dal governo Meloni e dalle destre fasciste che lo compongono.

Un odio che si concretizza nelle azioni e politiche stesse portate avanti dal governo e dai suoi rappresentanti. Ne sono un esempio i continui attacchi alla carriera alias e all’infanzia trans, il mantenimento di percorsi di affermazione di genere fondati su patologizzazione e psichiatrizzazione che vedono nei tribunali la decisione sulle vite, le narrazioni contorte e stigmatizzanti, la difficoltà per le persone della nostra comunità di trovare casa e lavoro.

Vogliamo ricordare chi non c’è più per averci insegnato il cammino di resistenza che dobbiamo continuare a percorrere, per stare al fianco di chi resta, per continuare a lottare per il riconoscimento del danno e degli errori che sono stati compiuti contro tutte queste persone.

Assumiamo la necessità di garantire percorsi di affermazione di genere accessibili e gratuiti all’interno del servizio sanitario pubblico e non più subordinati all’approvazione, viziata da canoni e stereotipi binari di psico e giudici cisgender.

Vogliamo sia viva l’euforia e l’autodeterminazione, delle relazioni, delle vite senza invisibilizzare le soggettività non binarie, ma che considerino e valorizzino la complessità di tutte le identità.

Vogliamo che ci si impegni a rispettare e si smetta di misgenderare con la scusa della fatica ad assumere linguaggi appropriati perché sappiamo quanto sia più faticoso e doloroso non essere riconosciutx.

Vogliamo che le case di accoglienza e le case rifugio non discriminino le persone trans che stanno vivendo situazioni di violenza. Vogliamo accesso ai lavori, ai servizi, a un reddito di autodeterminazione quando tutto questo diventa difficile.

Vogliamo finalmente che sia riconosciuto il diritto ad una legge scritta dal basso come quella che è stata elaborata dal laboratorio di autodeterminazione trans di Stati Genderali, basata su autodeterminazione e consenso informato perché la 164 è obsoleta, inadeguata, superata dai fatti e va abrogata.

Vogliamo che le elaborazioni della comunità siano accolte, assunte e non strumentalizzate per pulire le coscienze: le identità di genere non sono beni di consumo, né tanto meno pubblicità gratuita o emblemi per la propaganda capitalista, egemone e coloniale.

Autodeterminazione e liberazione per i corpi

tutti! Ci vogliamo viv e vogliamo tutto!

Link al sito: https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net/

Contatti: osservatorioftnudm@gmail.com



Immagine di copertina di Renato Ferantini, Transgender Day of Remembrance, Roma 2021

SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress abbiamo attivato una nuova raccolta fondi diretta. Vi chiediamo di donare tramite paypal direttamente sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno