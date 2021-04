L’anomalia Atlantide

Benché l’impianto storico tradizionale ci abbia abituato a pensare alle narrative che plasmano la nostra umanità come una serie concatenata di eventi eccezionali che rompono il quieto vivere delle nostre esistenze, degli ordigni altrimenti inesplosi la cui miccia può essere solo accesa dall’istante in cui l’impeto del singolo decide di forzare gli ingranaggi del tempo, ogni storia che decidiamo di vivere o di raccontare è una storia collettiva. Una storia in cui flussi e movimenti di corpi, sensazioni, manifestazioni artistiche e politiche collidono per dare forma al caos in un atto intrinsecamente trasformativo. E questi flussi e questo caos generativo sono quanto di più vicino possiamo trovare a dei protagonisti se vogliamo raccontare cosa è successo al punk hardcore dentro l’Atlantide Occupata in 14 anni impossibili da replicare. 14 anni impossibili da raccontare se vogliamo usare i metodi convenzionali della nostra narrativa. È questo ciò che rende così preziose queste pagine di pura vita, la piena coscienza d’aver creato e vissuto collettivamente uno stato di eccezione permanente che è possibile rileggere e far rivivere solo liberandoci da ogni convenzione, anche narrativa, all’interno di uno spazio sociale che ha fatto della rottura del convenzionale la propria quotidianità.

Eppure, se lo stato di forzato isolamento sociale pandemico ha potuto generare una lezione eminentemente politica, è quella dell’impossibilità di sacrificare il singolo all’interno della collettività. Ogni esperienza, ogni vita, ogni ricordo contribuisce in egual misura a formare il “noi” sul quale costruiamo tuttə assieme le nostre identità politiche e culturali di cui ci serviamo nella quotidiana lotta per la trasformazione dello stato di cose esistente. Sfogliando queste pagine, ritrovandosi nei volti stampati sulla carta assieme a tantə ed alle testimonianze di tantə, ci si ricorda di come nessunə, all’interno degli spazi sociali d’eccezione, debba sentirsi annullato in un “noi” sovradeterminante, perché chiunque lo attraversi anche solo per una volta contribuisce alla sua storia, sentendosene parte.

I ricordi di ciò che è stato, la memoria collettiva, sono fondamentali per la costruzione e riproduzione di un sentire comune che non si voglia depositato nel passato ma sia propulsivo per la creazione dei nostri futuri, e quanto è stato iniziato in queste pagine penso possa essere solo l’inizio di una grande raccolta di esperienze che attraversano e trascendono l’Atlantide e quei 14 anni di concerti indimenticabili, perché ogni storia ci aiuti a comprendere e affrontare meglio il nostro presente.

Atlantide l’ho conosciuta da residente a Roma il 18 di maggio del 2008, in una di quelle trasferte di gruppo in cui non importava chi suonasse e in cui ci si convinceva di poter fare “alla vecchia”, occupando un vagone d’un treno e via che si va… E in cui puntualmente si finiva col fioccar delle multe, un po’ perché un’armata Brancaleone di loschi figuri vestiti di nero e toppe non è esattamente un deterrente per il controllo poliziesco, un po’ perché quei treni non erano l’intercity direzione Genova partito il 18 luglio del 2001 e gli altri viaggiatori di certo non si distinguevano per lo stesso spirito di solidarietà. Poco importava però, perché da ovunque potessi partire, Atlantide era il centro gravitazionale del punk hardcore che ti calamitava con quella “anomalia bolognese” per cui questa città si è sempre distinta in tutte le sue manifestazioni politiche e culturali e che lentamente ma instancabilmente mi ha convinto a diventarne cittadino tre anni più tardi.

Ho sempre pensato che a differenza di altri generi musicali il punk hardcore non sia scindibile dalla sua manifestazione fisica, anche se ascoltato sul divano di casa. È un impeto di corpi che urlano all’unisono contro il mondo che li circonda e la depoliticizzazione di questo corpo collettivo è il nemico più infido contro cui combattere all’interno del capitalismo dell’intrattenimento che riduce ogni movimento culturale a sottocultura standardizzata. E Atlantide era l’anomalia bolognese che te lo ricordava. Convivenza e ibridazione fra punk ed i collettivi S-maschieramenti e Clitoristrix ti gridavano in faccia che anche all’interno di un movimento culturale che si vuole antagonista all’ordine sociale vigente, proprio perché sempre più capitalizzato, non si può prescindere dal riconoscere il privilegio di nascita che si vive vincendo alla lotteria della genetica di un mondo bianco e patriarcale, le cui categorie incorporiamo per forza di cose durante i nostri processi di socializzazione e di crescita e che abbiamo il dovere di abbattere. Atlantide ha restituito spinta a un movimento musicale che ha l’obbligo di non poter essere travolgente solo per i timpani di chi ne vive i concerti.

Rivivere i tanti ricordi di qualcosa che non c’è più ci obbliga a fare i conti con il nostro presente. Ci impone, come qualsiasi memoria, a pensare come fare tesoro di ciò che è stato per adeguarlo alle sfide dei nostri giorni, per non permettere che tutto questo si riduca ad un mucchio di meravigliose cartoline da rispolverare alla bisogna. Uno degli insegnamenti delle/dei “compagnə più grandi” che non sono mai riuscito totalmente ad assimilare è stato quello di non affezionarsi mai troppo ai nostri spazi, perché per definizione transitori. Eppure questi spazi si presentano come un corpo vivo, che al tempo stesso plasma e viene plasmato da chi li vive, divenendo parte fondamentale di tanti personali processi di crescita. Sono spazi che si definiscono in netta contrapposizione rispetto a quelli che l’antropologo Marc Augé in Introduzione ad una antropologia della surmodernità definiva i «nonluoghi» del supermodernismo, luoghi incentrati unicamente nel presente precarizzato della provvisorietà relazionale e di un individualismo solitario in cui nessuno vi abita. E allora forse dovremmo cominciare a usare le nostre storie collettive per definire i nostri spazi non solo in contrapposizione a un presente che ci vuole espulsi dai suoi meccanismi di riproduzione, ma per cominciare a creare degli “ultra-luoghi”, degli spazi-oltre, affinché ogni singolo pezzo di queste storie collettive che ognuno di noi porta con sé trascenda il passato e sia il seme che possa far fiorire una nuova storia. Una storia di tuttə.

Troppo spesso negli ultimi anni della storia dei movimenti di Bologna abbiamo visto porte chiudersi e murarsi, ruspe demolire sogni e desideri. Troppo spesso abbiamo dovuto sentire i nostri volti solcarsi di amare lacrime di rabbia mentre la gentrificazione culturale in salsa felsinea privava al corpo vivo della sua città imprescindibili spazi sociali trasformativi, tentando di normalizzare esperienze di per sé ingovernabili per poter appropriarsi di quanto la pubblica morale ritenesse legittimo ed espellere le forze più vive sventolando lo spauracchio del degrado. Che queste pagine, questi volti, queste testimonianze e queste energie ci servano da memoria proattiva, per tornare a sentire presto vicino il giorno del sole. Perché anche se siamo delle generazioni costrette a sanguinare, il nostro sangue brucia di vita. E lo spirito continua…

