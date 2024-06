Il radicalismo nero di Cedric Robinson

Robinson non affronta tale questione teorica, in cambio descrive con grande efficacia come il capitalismo non si sia sviluppato secondo una logica omogeneizzante, che riesca davvero a cancellare le differenze di razza, genere e nazione, anzi si innesti sull’incentivazione di razzismo e nazionalismo, sin dalle prime fasi dell’accumulazione originaria – non solo nelle colonie ma anche dentro l’Occidente, per esempio con il colonialismo interno nei confronti degli irlandesi o dei popoli sud-ed est-europei.

Il paradigma del capitalismo razziale rende conto, perfino in età precapitalistica a partire dal IV-V secolo d.C., di una concezione gerarchica del genere umano che funziona da dispositivo identitario e di governo (cfr. postfazione di Mellino, p. 219), definendo così tutta la “civiltà occidentale” che in ogni momento ha costruito e sfruttato gruppi, classi e popoli di poveri al di sopra dei quali edificare una cultura, i cui monumenti lo sono nel contempo anche di barbarie – tanto per citare Benjamin.