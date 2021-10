20 tesi sull’apocalisse climatica

1

“Apocalisse”, che in italiano significa “catastrofe”, in greco significava “rivelazione”. Era il titolo del libro conclusivo della Bibbia, in cui il vecchio San Giovanni, che aveva conosciuto Gesù da bambino, racconta la sua visione psichedelica di come andrà a finire la Storia, caratterizzata da catastrofi di ogni tipo, tra cui piogge di fuoco, epidemie, esodi di popolazioni, e morìe di pesci nel mare. La catastrofe climatica, sanitaria e ambientale che stiamo vivendo noi oggi, prodotta dal nostro modo di vita, di produzione e di consumo, è, reciprocamente, la rivelazione del fatto che questo modo di vita ha fatto il suo tempo, non è più sostenibile e va superato.

2

L’insieme dei fenomeni che possiamo osservare (pandemia, canicole, inondazioni, siccità, incendi, uragani, estinzioni di massa, inquinamento) sono tutti intrecciati con un unico paradigma di sviluppo: la crescita infinita della produzione e del consumo di beni materiali in un mondo finito. Questa crescita non è un fattore accessorio che possa essere facilmente modificato, ma un elemento strutturale, a cui non è possibile rinunciare senza rivoluzionare l’organizzazione sociale, economica, culturale e psichica dell’umanità.

3

La crescita è una proprietà intrinseca del modo di produzione detto “capitalistico”, cioè fondato sull’accumulazione ciclica di capitale. Per definizione, il “capitale” è una forma di ricchezza che si accumula per essere reinvestita allo scopo di accrescerla. Non può quindi esserci capitalismo senza crescita. Il capitalismo, divenuto sistema dominante in Europa nel XVII-XVIII secolo e nel mondo nel XIX-XX secolo è dunque da considerarsi la principale causa dell’apocalisse climatica attuale.

4

Il capitalismo, legato per definizione alla crescita, vi è legato anche per tutte le sue manifestazioni ulteriori. Ad esempio, il sistema finanziario è basato sulla credenza che ci sarà crescita: il denaro viene investito o prestato perché si crede che l’attività economica aumenterà e permetterà così di riottenerlo aumentato. Poiché il credito è questa credenza, tutti gli sforzi delle élite si concentrano nel tentativo di occultare il nesso tra la crescita e la crisi ambientale. Concetti come “crescita verde” o “sviluppo sostenibile” rientrano in queste strategie di occultamento.

5

Il nesso tra crescita e cambiamento climatico è di natura fisica: risiede nel fatto che la produzione economica è per l’essenziale basata sull’impiego di macchine, che le macchine consumano energia, e che l’80% di questa energia è di origine fossile (carbone, petrolio e gas).

Il resto proviene dall’idroelettrico (8%), dal nucleare (8%) e, in misura minore, dalle rinnovabili (4%) che, sebbene in aumento, non potranno sostituire l’80% fossile in tempi utili.

Crescere significa perciò far funzionare più macchine, bruciare più fossili, e liberare nell’atmosfera più gas serra. Anche i computer che fanno funzionare internet sono macchine e bruciano energia: ne bruciano in totale oggi circa il 4% del totale, come l’intera flotta mondiale di camion circolanti su strada.

6

I gas serra (principalmente CO2 e metano) sono gas opachi alle radiazioni infrarosse con cui la Terra disperde nello spazio il calore ricevuto dal Sole. Più gas serra ci sono in atmosfera, meno calore si disperde nello spazio, resta a terra e fa aumentare le temperature. Se il metano, molto opaco, si decompone e scompare dopo un secolo, la CO2 è molto stabile e resta in atmosfera per millenni. Perciò le emissioni di CO2 cominciate verso il 1850 con la rivoluzione industriale sono ancora lì, irreversibili.

7

Con i tassi di crescita attuali, ci avviamo verso un riscaldamento medio di oltre 4°C a fine secolo, che vuol dire 6-8°C sulle terre emerse (il mare si riscalda meno), con inasprimento di tutti i fenomeni estremi già noti (uragani, inondazioni, canicole, incendi), ma anche con alcune conseguenze più gravi:

a) scioglimento dei ghiacciai, con temporaneo aumento e poi riduzione definitiva della portata dei grandi fiumi, quindi inaridimento delle pianure agricole da cui dipende l’alimentazione di 2 miliardi di persone nel mondo; b) morte delle barriere coralline, habitat di molte specie di pesce, da cui dipende l’alimentazione di 500 milioni di persone nel mondo; c) oltrepassamento delle soglie di temperatura e umidità fisiologicamente sopportabili per l’uomo in vaste aree del pianeta per più di 100 giorni l’anno, con conseguente morte o spostamento di 500 milioni di persone; d) innalzamento del livello dei mari, dovuto allo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia e poi dell’Antartide, tra i 50 e i 200 cm entro il 2100, con sommersione delle regioni insulari e costiere, e morte o spostamento di 100-200 milioni di persone (l’innalzamento proseguirà per secoli, sommergendo regioni costiere sempre più vaste).

8

Alla COP 21 di Parigi (2015) gli Stati si sono impegnati formalmente a restare “ben al di sotto” dei 2°C di riscaldamento, e “se possibile” a 1,5°C, ma gli impegni economici concreti che hanno preso a tal fine garantiscono appena un risultato compreso tra i 2,7 e i 3,5°C. Inoltre, la maggioranza degli Stati non ha finora rispettato i suoi impegni. Il riscaldamento medio osservabile oggi, causato principalmente dalle emissioni del 1950-2000, è già di 1,1°C.

Nel 2040, le emissioni del 2000-2020 ci porteranno a un riscaldamento di 1,5°C. Le scelte che faremo oggi determineranno se dopo il 2040 la temperatura si stabilizzerà intorno agli 1,5°C oppure continuerà a crescere.

Per stabilizzare gli 1,5°C occorrono scelte drastiche subito, comprendenti forti investimenti in nuove tecnologie ma anche una sostanziale decrescita dell’economia (dell’ordine del 5% l’anno, si dice, circa come nel 2020 a causa del Covid). Naturalmente la decrescita è possibile solo su scala globale: se decresce un Paese solo, gli altri tenderanno a divorarlo economicamente e militarmente.

9

La CO2 in atmosfera è lentamente riassorbita dagli oceani e dalle foreste, ma a un ritmo decisamente inferiore a quello delle emissioni umane. Inoltre gli oceani, riassorbendo CO2, si acidificano, diventando inabitabili per un numero crescente di specie. Le foreste, dal canto loro, tendono a essere distrutte dalla crescita economica, sia mediante la demografia, che preme per trasformarle in campi e città, sia mediante il cambiamento di abitudini alimentari in favore del consumo di carne. Questa distruzione delle foreste è una delle cause sistemiche delle epidemie più recenti, e della pandemia di Covid in particolare, perché mette vaste popolazioni umane in diretto contatto con gli agenti patogeni degli animali selvatici.

(da commons.wikimedia.org)

10

La dieta carnivora dei paesi sviluppati richiede, a parità di valori nutrizionali, superfici coltivate 10 volte più estese di quelle per la dieta vegetariana. La deforestazione è dovuta principalmente a queste coltivazioni “di lusso”, per alimentare il bestiame. Gli uomini uccidono ogni anno qualcosa come 65 miliardi di capi di bestiame per mangiarli, la più grande biomassa vivente oggi sul pianeta.

Di questi, la maggioranza sono pollame, ma circa 2 miliardi sono bovini, la cui ruminazione è la principale fonte di emissioni di metano in atmosfera. L’industria della carne bovina comporta anche un terzo rischio apocalittico: lo sviluppo della resistenza batterica.

Infatti, per essere mantenuti in vita nelle condizioni innaturali degli allevamenti intensivi, i bovini sono trattati con forti antibiotici che, usati a lungo in assenza di malattia, favoriscono nei batteri mutazioni resistenti ai farmaci, selezionando ceppi sempre più inattaccabili. Molti di questi batteri sono pericolosi per l’uomo.

11

Tra gli altri comportamenti umani responsabili del cambiamento climatico, spiccano i trasporti, le costruzioni e il riscaldamento/condizionamento di interni.

12

I trasporti generano CO2 bruciando principalmente petrolio. I trasporti di merci hanno impatti relativamente poco significativi rispetto alla loro produzione (per esempio, riscaldare una serra in Europa emette molti più gas che importare la frutta dal Marocco). Nei trasporti di passeggeri, il mezzo più inquinante per chilometro percorso è l’aereo, seguito dall’auto, dall’autobus e poi dal treno. Il treno è il più pulito a condizione che le linee ferroviarie siano già costruite. Se bisogna costruirle, diventa più inquinante, ed è superato dal bus.

L’aereo comporta livelli di emissioni incompatibili con la protezione del clima: un solo viaggio Parigi-Los Angeles esaurisce l’intero budget di CO2 sostenibile per una persona per un anno (dovrebbe passare il resto dell’anno senza riscaldarsi, guidare, mangiare carne o prendere l’autobus). Nemmeno l’uso quotidiano dell’automobile è compatibile col bilancio CO2.

Produce inoltre la maggior parte delle nanoparticelle inquinanti (PM 2.5 e PM 10) riconosciute ormai responsabili di 800 mila morti l’anno nel mondo. Le auto elettriche potrebbero forse migliorare la situazione delle nanoparticelle ma non quella del clima, visto che la maggior parte dell’elettricità nel mondo continua ad essere prodotta in centrali a carbone, metano o petrolio. Inoltre la produzione e lo smaltimento delle batterie pone seri problemi di risorse e inquinamento: alcuni dei metalli necessari a fabbricarle saranno esauriti ben prima che l’intero parco macchine a benzina e gasolio sia sostituito da auto elettriche.

13

La quantità di CO2 emessa per produrre 1 Kwh di energia varia a seconda delle fonti primarie: circa 1000 g per il carbone, 800 g per il petrolio, 400 g per il metano, 200 g per il fotovoltaico (compresa la costruzione del pannello), 50 g per l’eolico e il nucleare. I dati di fotovoltaico ed eolico vanno più che raddoppiati, però, se si calcola la costruzione delle batterie necessarie a usare l’energia quando si vuole.

L’idroelettrico e il geotermico sono puliti ma non suscettibili di crescere indefinitamente, essendo legati a realtà geomorfologiche di numero limitato sul pianeta. Il nucleare è pulito rispetto al clima, ma non rispetto alle scorie, che rappresentano un problema, anche se più a lungo termine. L’idrogeno non è una fonte primaria, ma un mezzo di stoccaggio.

La fusione nucleare, che promette energia abbondante e pulita a basso costo, è una tecnologia allo studio da decenni, che per ora non ha dato risultati concludenti, a causa delle enormi difficoltà tecniche che comporta. Se tutto va bene, i primi reattori a fusione funzionanti potrebbero essere pronti verso il 2080. Troppo tardi per evitare il riscaldamento climatico (bisogna agire entro il 2030). Inoltre una tale quantità di energia, se usata per continuare la crescita nel senso attuale del termine, potrebbe significare la fine della biosfera terrestre.

14

Il picco di produzione mondiale del petrolio convenzionale è stato ufficialmente raggiunto nel 2008 (Rapporto IEA 2018): la produzione continua a crescere oggi solo grazie al petrolio di scisto USA e alle sabbie bituminose canadesi, ma con ogni probabilità la produzione globale è destinata a diminuire già dal 2025-2030, perché non si conoscono altri giacimenti. Questo vuol dire che trasporti, delocalizzazioni industriali e import-export diverranno più costosi. Aumenteranno i prezzi al consumo dei prodotti provenienti da lontano e ci sarà minore capacità di utilizzare macchinario, dunque minore crescita economica (specie per l’Europa che deve acquistare il petrolio da fuori).

(da commons.wikimedia.org)

15

Le riserve di metano sono un po’ più consistenti, ma anche loro si vanno esaurendo: il picco è previsto attorno al 2050. Le sole riserve fossili abbondanti, capaci di oltrepassare la fine del secolo, sono purtroppo quelle di carbone, che sfortunatamente è anche la fonte più inquinante (e meno trasportabile). Sono quasi tutte detenute da cinque paesi: Cina, Usa, Russia, Australia e Brasile. Questi Paesi saranno i soli a disporre di energia abbondante nel proprio territorio durante la seconda metà del secolo, ma nella misura in cui se ne serviranno faranno precipitare irrimediabilmente la crisi climatica.

16

Per mantenere il riscaldamento globale “ben sotto i 2°C” (impegno preso dalla COP 21 di Parigi nel 2015), occorrerà raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, cioè ridurre le emissioni di CO2 (o equivalenti) dagli attuali 40 miliardi di tonnellate l’anno a soli 5 miliardi (quantità che può essere assorbita da foreste e oceani). Dividere per 8 le emissioni, anche contando sulle più ottimistiche innovazioni tecnologiche per migliorare l’efficienza energetica e produrre energia pulita (rinnovabili, nucleare), non sarà tecnicamente possibile senza mettere in discussione la crescita.

17

Mettere in discussione il nostro modello di crescita significa per definizione uscire dal capitalismo, cioè dal sistema che ha guidato la modernità, oltre che con varie forme di sfruttamento, sradicamento e alienazione, anche con un aumento costante di benessere, diritti e democrazia, almeno per la maggior parte della popolazione occidentale. Senza crescita, il miglioramento delle condizioni di vita non sarà possibile se non tramite politiche redistributive che si intrecciano spesso ai conflitti sociali.

18

Se i limiti imposti dall’ambiente e dal clima richiederanno globalmente comportamenti molto più “sobri” (si parla di dividere i consumi in Europa almeno per 3 di qui al 2050), bisogna capire più esattamente come verrà distribuito questo sforzo.

Attualmente, il 50% più povero della popolazione della Terra (la maggioranza degli abitanti dei Paesi in via di sviluppo e i poveri dei Paesi emergenti) non raggiunge i limiti ecologici pro-capite sulle emissioni di gas serra, generando appena il 7% delle emissioni.

Il 40% intermedio, costituito dalla maggioranza della popolazione dei Paesi emergenti e dalle classi povere dei Paesi ricchi, oltrepassa il tetto massimo di circa due volte, generando il 44% delle emissioni. Il 10% più ricco, costituito dalle classi medie e borghesi dei paesi ricchi, oltrepassa la soglia di circa 10 volte, generando il 48%. In particolare, l’1% più ricco, coincidente con la borghesia dei paesi ricchi, oltrepassa la soglia di 30 volte o più, generando il 15% (dati Onu, Emission gap report, 2020).

19

La politica del prossimo decennio verterà in gran parte sulle strategie discorsive e sui giochi di alleanze tra questi gruppi sociali ed etnici per assicurarsi il diritto a consumare ciò che resta dell’energia e delle risorse del pianeta. Se i conflitti e gli egoismi prevarranno sulla fiducia e la solidarietà, si andrà verso un esaurimento caotico e traumatico delle risorse, non governato e non governabile, in un contesto di cataclisma climatico, ambientale e migratorio, probabilmente caratterizzato da guerre, carestie e pandemie.

C’è il rischio che in un simile scenario le classi dominanti si chiudano nella difesa dispotica dei propri privilegi e che segmenti crescenti delle classi medie e popolari ricadano verso condizioni neo-servili. Solo un profondo lavoro di trasformazione culturale, politica e anche spirituale potrà scongiurare quest’esito.

Dobbiamo far toccare con mano quanto la gioia che scaturisce dalle relazioni con i viventi è preferibile ai piaceri che scaturiscono dal consumo di oggetti. Per questa via, non facile, è possibile creare alleanze impreviste e trasversali, anche fra segmenti e classi della popolazione che oggi si trovano in conflitto.

20

Un grande pericolo potrebbe allora convertirsi in opportunità evolutiva per la specie umana.

Immagine di copertina: Ludwig Wilmersdorf, The Bar (foto di Don Sniwgolwski da Flickr)