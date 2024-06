Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso – José Ortega y Gasset

A 70 km a nord-est di Parigi, vicino alla cittadina di Soissons, un collettivo di cittadinə e di attivistə ambientalistə lotta dal 2019 contro la costruzione del megaimpianto industriale di Rockwool, multinazionale danese produttrice di prodotti in lana di roccia. Dopo anni di azioni e manifestazioni, quest’estate si è tenuto un campeggio di 2 giorni vicino al prato dove dovrà sorgere il sito industriale, le cui emissioni inquinanti, secondo il comitato Stop Rockwool e alcuni esperti, avranno un impatto negativo sulla “Cuvette Soissonnaise”, una zona di oltre 50.000 abitanti.

Questa opinione è condivisa, per esempio, da Thomas Le Roux, ricercatore del CNRS e specialista in inquinamento industriale, che scrive in un articolo del 2020: «(…) l’aria della città sarà degradata da microparticelle e polveri. Per definizione, questo tipo di fabbriche dovrebbero essere vietate ovunque, dato che contribuiscono alla distruzione delle risorse, all’alterazione degli ambienti e, infine, al riscaldamento globale.»

La mobilitazione, dunque, non accenna a fermarsi, e quest’estate il collettivo ha organizzato un campeggio di due giorni con azioni, concerti, spettacoli, stand informativi, cucina sociale e una manifestazione popolare colorata e carnevalesca. Lo slogan che riempie il corteo è “Toxic Rockwool”, per ricordare che l’azienda danese, presente in Francia con un altro impianto, quello di St-Eloy-les-Mines, è una delle più inquinanti del Paese, come emerge dal sito www.georisques.gouv.fr

Nel 2020 anche un commissario investigativo ha emesso un parere sfavorevole sul caso Rockwool, citando, tra l’altro, i venti dominanti che indirizzano i fumi industriali verso l’agglomerato di Soissons. Anche Arnaud Svrcek, sindaco del comune di Courmelles dove sorgerà la fabbrica, è fermamente contrario al progetto. Inizialmente ha rifiutato il permesso di costruire all’industriale, ma è stato costretto dal tribunale amministrativo a concederlo nel dicembre 2022.

Anche coloro che abitano in questa zona sono fortemente contrari, infatti, nel corso di una consultazione popolare del 2023, la maggioranza delle persone residenti a Courmelles (96%) si è espressa contro il progetto. Al campeggio resistente, infatti, salta subito all’occhio la grande componente popolare: bambinə, famiglie e anzianə, tuttə unitə, gioiosə e speranzosə, contro un’opera che reputano inutile e dannosa per l’ambiente e per la salute.

