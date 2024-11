Non Una di Meno: gli scatti dal corteo del 23 novembre a Roma

Non una di meno torna in piazza. Contro la violenza maschile sulle donne, la violenza di genere, e patriarcale, 200.000 persone invadono le strade di Roma. “Disarmiamo il patriarcato” lo slogan della manifestazione, per dire che la guerra e il genocidio sono la massima espressione della violenza patriarcale. Togliere le armi a chi porta avanti il genocidio in Palestina e il suo allargamento su tutti i fronti, diminuire la spesa bellica per finanziare la spesa sociale, esattamente il contrario di quello che sta facendo il governo. Finanziare i centri anti-violenza femministi che lavorano sui percorsi di fuoriuscita dalla violenza, pieno accesso all’aborto sicuro e gratuito, percorsi di affermazione di genere non patologizzanti ed educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Questi i temi al centro della manifestazione che ha sfilato per le strade di Roma per ore con gioia e rabbia.

Foto di Marta D'Avanzo:



















Foto di Luca Profenna:















Foto di Beatrice Scotacci:



















Foto di Ilaria Turini:













