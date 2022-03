Zelensky alle Camere e lo stato della guerra

Il tour del Presidente Zelensky fra le istituzioni rappresentative occidentali ha fatto tappa in Italia, davanti alle Camere riunite con svariati e poco dignitosi vuoti riservando qualche interessante sorpresa.

Innanzi tutto il tono insolitamente dimesso e più sentimentale che rivendicativo di Zelensky, rispetto ai suoi soliti standard. Forse per lo stato della guerra e delle trattative coperte, forse per la scarsa rilevanza politico-militare del nostro Paese, forse per il precedente colloquio con un Papa palesemente refrattario a furori bellici e financo alla visita di sostegno a Kyïv.

Fatto sta che non ha richiesto né armi né No-fly zone, non ha evocato la terza guerra mondiale e neppure tracciato analogie con la Resistenza italiana. L’incidente israeliano sull’Olocausto ha fruttato.

Perfino il riferire tutte le responsabilità a «una sola persona», sdegnando di nominarla, è apparso più cauto rispetto alle invettive di Biden contro Putin.

Non ha certo rinunciato a denunciare con la consueta retorica la pericolosità epocale di un’invasione, peraltro effettiva e mortifera («L’obiettivo di Putin è l’Europa, avere il controllo sulle vostre vite, sulla vostra politica, la distruzione dei vostri valori. Valori di democrazia, dei diritti umani, della libertà. L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo. I russi vogliono entrare in Europa, ma la barbarie non deve entrare»), ma, dopo aver ricordato la vicinanza durante la pandemia di italiani e ucraini, si è limitato a chiedere «altre sanzioni, altre pressioni» e a ringraziare per l’accoglienza dei profughi.

Al contrario – ed è irritante anche se tecnicamente meno preoccupante – ci ha pensato Draghi a calcarsi in testa l’elmetto e svolgere il suo bravo intervento guerrafondaio, da cui si era relativamente astenuto chi reattivamente qualche ragione l’avrebbe avuta.

Supermario ha parlato di Resistenza e armi agli ucraini, mentre Zelensky aveva fatto solo rifermento alle sanzioni.

Inoltre è stato zelante nel promuovere l’adesione immediata dell’Ucraina all’Europa, che ha presentato come estensione della “civiltà” verso un est ”incivile”, insomma il volto presentabile della Nato. E ben specificando “armi” oltre gli aiuti umanitari, superato nell’oltranzismo solo da un Letta a caccia di voti.

Quanto ciò risulti utili in vista di un possibile ruolo di mediazione italiano nelle trattative di pace o di tregua lo lasciamo all’immaginazione fervida dei lettori – compresi alcuni incauti esponenti storici della sinistra. Ma il populismo interventista estrae a getto continuo vati e condottieri da banchieri, steward da stadio e prof di SciencesPo.

Sul campo la spinta offensiva dell’armato russa (ma non “rossa”) sembra insabbiata, riducendosi a bombardamenti e assedi ma conseguendo risultati, a caro prezzo suoi e dei civili ucraini, solo sul fronte meridionale, in particolare a Mariupol’, anello di congiunzione fra le repubbliche del Donbass e la Crimea, insomma vengono conquistate posizioni in vista di una tregua e di una trattativa che congeli lo status quo dell’occupazione territoriale.

Si appalesano così le dimensioni gigantesche di un errore politico e strategico in cui Putin si è giocato tutto, attaccando un paese slavo “fratello” in base a informazioni carenti o erronee (eppure di Servizi avrebbe dovuto intendersene…), con forze inadeguate sia per una guerra lampo sia per un’occupazione prolungata e una devastante guerra civile che avrebbe fatto impallidire l’Afghanistan.

Non stiamo parlando di “crimini” (categoria poco utile in guerra e in politica), ma di “errori”, che sono «peggio di un crimine», come ben sapeva Talleyrand. E tali “errori” rivelano tutta l’angustia dell’imperialismo neo-zarista di Putin, che sta ripetendo l’arroganza sciovinista di Nicola I, Alessandro III (il suo modello reazionario e militarista) e Nicola II – di cui speriamo condivida la meritata sorte.

Putin si è vantato di aver rovesciato la politica leninista delle nazionalità e ne stiamo vedendo i risultati. Indipendentemente da ogni considerazione sull’espansionismo della Nato, il battaglione nazista Azov, l’addestramento e l’assistenza logistica Usa alla resistenza ucraina, la provocatoria gestione mediatica di Zelensky, ecc.

Solo una rapida trattativa può arrestare una guerra che sta devastando l’Ucraina, in primo luogo, e deteriorando regressivamente tutto il quadro politico europeo e internazionale, cancellando ogni agenda progressiva, in primo luogo il contenimento della pandemia e i timidi tentativi di transizione verde contro la catastrofe ambientale imminente.

Probabilmente si conseguirà solo una tregua, perché nel medio e lungo periodo solo la trasformazione delle pulsioni di guerra fra imperialismi in rivolta contro i contrapposti imperialismi potrà garantire la salvezza dall’apocalisse nucleare rapida o ecologica lenta.

Tregua però essenziale per riaprire spazio alle lotte popolari contro lo sfruttamento e la povertà e ai movimenti antirazzisti, transfemministi, Lgbt+ e FFF che avevano segnato l’ultimo decennio e contro i quali si fa, come sempre, ricorso al diversivo della guerra – suggello supremo di ogni ciclo reattivo e reazionario.

