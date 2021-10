«Vogliamo molto di più della legge Zan», voci e immagini dalla manifestazione romana

Dopo che il senato ha affossato il ddl Zan, in tantissime città italiane sono esplose le proteste in piazza. Presidi e cortei organizzati sull’onda dello sdegno per un parlamento sempre più incapace di rispondere ai bisogni della società e per le vergognose immagini delle urla di giubilo delle destre alla bocciatura del provvedimento.

Da Roma a Milano, da Torino fino alle isole, migliaia di persone sono scese ieri in piazza.

Asociazioni Lgbtqia+ e movimenti sociali promettono che continueranno a dare battaglia. Già domani sono previste nuove mobilitazioni, a partire da Bologna.

A Roma, il presidio di piazza San Giovanni in Laterano si è ben presto trasformato in un partecipatissimo e vivace corteo che è giunto fino al Colosseo sventolando bandiere arcobaleno e striscioni di protesa.















Videoracconto della manifestazione di Patrizia Montesanti.















Tutte le foto di Lisa Capasso.