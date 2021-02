Voci e suoni oltre il monitor. Arrivano i podcast di Premi Rec

Si è conclusa la seconda edizione di Premi_Rec, il corso di Podcast promosso da DinamoPress. La scommessa di operare la migrazione del corso online, decisione presa nei mesi autunnali ed evidentemente dovuta alla contingenza pandemica, ci ha fatto fremere e tribolare. Come è possibile apprezzare la voce, il suono, la vibrazione delle onde sonore, attraverso il filtro del monitor? In che modo si può ovviare alla fredda distanza determinata dal collegamento in rete e ricostruire il calore dell’ascolto condiviso, della ricomposizione collettiva del mondo sonoro che ci circonda?

Ebbene, con gioia possiamo oggi dire che, grazie a una serie di accorgimenti tecnici e scelte programmatiche e creative che hanno reso il corso estremamente interattivo, questa scommessa è stata ampiamente vinta. A dimostrarlo ci sono i lavori di fine corso dei partecipanti ai due corsi che si sono tenuti tra dicembre e gennaio. Li pubblichiamo con piacere, proprio nei giorni in cui il terzo ciclo di Premi_Rec prende il via con due nuovi corsi che iniziano in parallelo. Che la radio sia con voi!

Balli in piazza in Cina

di Antonio Fico

Carpathia

di Federica Caliendo

Corriere

di Giancarlo Ieranò

Cosa è successo a Bara

di Luca Radaelli

Kora

di Celine Quatra

La barca

di Valentina Manco

La battaglia di Algeri

di Luca Peretti

La Dad non è scuola

di Giulia Dettori

Lupa

di Francesca Capece

Ma un giorno quanto dura

di Caterina Visco

Morgan

di Candida Ventura

Quando andavamo a occupare la terra

(racconti di donne sulle lotte contadine in Sicilia)

di Claudia d’Avossa

Quella volta, Johnny

di Cristina Panicali

Radio Alice

di Daniele Tosetto

Una giornata grande come una città

di Adriana Persia

Un giorno a Matemù

di Giorgio Sammito

Un giorno a Radio Donna

(aborto e consultori negli anni ’70)

di Paola Stelliferi

Un giorno a Strumica

di Giuliana Liberatore

Immagine di copertina di Kin Mun Lee da Flickr