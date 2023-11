Verso il 25 novembre, le panchine rosse non ci bastano!

Oggi 8 novembre siamo qui come Non Una Di Meno, davanti al Capidoglio, per denunciare la violenza sistemica esercitata sulla vita delle donne e di tutte le libere soggettività. Siamo stanchə – perché la violenza la vediamo tutti i giorni, nei trasporti pubblici, nei posti di lavoro, nelle nostre case. Siamo stanchə di vedere le nostre sorellə uccise, stuprate, colpevolizzate.

Oggi, come l’8 di ogni mese, sono usciti i nuovi dati pubblicati dall’l’Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Trans-cidi (FLT) in Italia di Non Una Di Meno. 103 il numero delle persone che solo quest’anno in Italia sono state uccise dalla violenza patriarcale.

Vogliamo gridare che tutto questo non ci sta bene. Che siamo contro una narrazione tossica che alimenta lo stigma e la delegittimazione di chi la violenza la subisce. Che siamo contro un governo che strumentalizza questi fenomeni e non garantisce tutele minime. Un governo che sottrae fondi ai sistemi di welfare mentre finanzia l’industria bellica.

Oggi vogliamo dire a questo governo e a queste istituzioni locali che le panchine rosse non ci bastano. Che l’approccio repressivo alla violenza non basta, perché non agisce sulla radice del problema ma solo sul sintomo. Perché la violenza non è un fenomeno emergenziale, è figlia del patriarcato, è strutturale e come tale va combattuta con interventi strutturali e sistemici: prevenzione, educazione sessuo affettiva nelle scuole, fondi ai servizi sociali, ai centri antiviolenza, politiche abitative e supporto reale alle donne e alle persone LGBTQ+ che scelgono percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Per questo – per l’ottavo anno – il 25 Novembre saremo a Messina e a Roma (Circo Massimo ore 14:30) per una manifestazione nazionale sotto lo slogan di Transfemminist3 ingovernabili contro la violenza patriarcale. Perché vogliamo un mondo diverso, libero da fascismi, guerre e patriarcato dove possiamo camminare liberə per le strade.

Con la Palestina nel cuore.

Comunicato e foto di Non Una Di Meno Roma