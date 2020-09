Venezia 6/ “Notturno” di Gianfranco Rosi

È una storia di confini quella di Notturno, il nuovo film di Gianfranco Rosi presentato l’8 settembre in anteprima mondiale alla mostra del cinema di Venezia e dal 9 settembre nelle sale italiane, prima di un lungo tour di festival internazionali, da Toronto a New York, da Londra a Tokyo.

Confini imposti e subiti, combattuti e rivendicati. Politici e personali, visibili e invisibili. Invisibili come quelli che separano i figli morti dalle madri in lutto in una delle prime scene del film. Torturati nelle stesse stanze in cui viene intonato il personalissimo requiem delle donne, che cercano di oltrepassare il confine tra vita e morte toccando pareti ruvide, porose, pregne del sangue dei figli. Il sangue non c’è più, ma loro continuano a vederlo e a sentirlo.

Fuori da quelle stanze ci sono confini veri, statuali, politici, che Rosi decide di annullare. I luoghi non sono espliciti, i fatti solo in parte deducibili, i passaggi dall’uno all’altro Paese del Medio Oriente non dichiarati. Siamo in Siria, Iraq, Libano oppure nel Kurdistan iracheno? Rosi non lo dice. Le bandiere non importano. In Notturno non c’è spiegazione, didascalismo, ma adesione partecipe alle vite degli altri, l’intima immersione nelle storie di uomini, donne e bambini che vivono dentro e oltre il conflitto.

Il conflitto, la violenza politica è onnipresente, ma mediata, indiretta. Sentiamo in lontananza il crepitare delle armi, seguiamo le peshmerga curde mentre si riscaldano attorno a un bollitore di tè o consultano tablet, ascoltiamo i messaggi vocali sempre più disperati inviati alla madre da una ragazza rapita dai militanti dello Stato islamico, sentiamo i passi trattenuti dei detenuti di Daesh in tuta arancione, mentre escono uno a uno dalla prigione in cui sono accalcati, e quelli più decisi dei soldati che lanciano urla di guerra correndo intorno a un campo. La violenza c’è, ma fuori campo. È già avvenuta o segna l’orizzonte futuro, nuvola nera che promette burrasca.

Rosi non si lascia irretire dal feticismo del conflitto, l’idea che i contesti di in guerra si possano raccontare solo attraverso la violenza militare. Sceglie la strada opposta e mostra tutti i limiti di giornalismo e geopolitica, i due strumenti con cui facciamo i conti con “il mondo altro” e che hanno manipolato recezioni e aspettative di noi spettatori. Il giornalismo, con quei reportage, quelle inchieste e denunce che tutto vogliono dire e spiegare; la geopolitica, con l’analisi che unisce i puntini dall’alto, cieca di fronte alle storie individuali, inutili alla luce della realpolitik.

Il realismo documentaristico di Rosi, allo stesso tempo evocativo e rigoroso, in Notturno segue un’altra strada, complice e personale. Non ha tesi da confermare, ma segue il motto del saggista e romanziere Edward Morgan Forster, «only connect», «nient’altro che connettere la prosa con la passione», ciascuna storia con le altre, dentro la stessa umanità che trascende i confini geografici e il calendario degli uomini.

Per tenere insieme la storia di Ali e quella di Fawaz, la pièce teatrale dei pazienti psichiatrici dell’ospedale di Baghdad e le peshmerga curde, le battute di caccia illuminate dai bagliori dei pozzi petroliferi e le invocazioni amorevoli del cantore di Allah, Rosi trascorre quasi tre anni in Medio Oriente. Conosce, partecipa, condivide. E poi, soltanto poi, gira. Aderisce alla vita degli altri e poi recupera la distanza autoriale. Dare testimonianza, per Rosi, è gestire la lacuna inevitabile tra noi e gli altri, trovare «la giusta distanza tra chi filma e chi è filmato», scrive nelle note di regia. A partire da un patto fiduciario. Con lo spettatore, ma soprattutto con i protagonisti delle sue storie.

Il patto vale anche con i protagonisti più vulnerabili e più “politici” del film, i pazienti dell’ospedale psichiatrico di Baghdad e i bambini yazidi. Ai primi è affidata – nella pièce terapeutica che il medico propone loro – un’invettiva dolorosa che riepiloga decenni di storia regionale, non solo irachena, di abusi, repressione, tirannia e ingerenze straniere: «I colpi di stato militari, la monarchia, la repubblica, la tirannia, la guerra, l’invasione, l’occupazione, l’estremismo e l’Isis», recita uno. Sono loro a farsi portavoce delle aspettative frustrate dei cittadini: «mi aspettavo una primavera meravigliosa, di rose, pace e amore, invece è diventata una primavera di guerra, piena di macerie e di tenebre», recita un altro.

Ai bambini yazidi è affidata invece l’accusa più diretta, contro lo Stato islamico, e indirettamente l’interrogativo più profondo: l’arte può trasformare la vita, o almeno “ricucirla”? Nei disegni dei bambini, di Fawaz o della piccola Muna, che assiste silenziosa al racconto della sorella, ci sono decapitazioni, arti amputati, torture, uccisioni. Prevalgono uomini dalla barba nera e lunga, simili a quell’«al-Baghdadi che insegnava ai suoi come uccidere gli yazidi», spiega Fawaz, bambino balbuziente il cui lessico intermittente raffigura la ferita psicologica che la sua insegnante-terapeuta cerca di lenire con il racconto: la trasformazione di ciò che è stato, per quanto terribile, attraverso la parola. E attraverso i disegni, l’immagine.

Rosi nella conferenza stampa di Venezia ha detto di voler «trasformare» le cose, con il suo cinema. Quel che cambia, con Notturno, è la nostra visione e comprensione di una parte del Medio Oriente e dei suoi conflitti, della sua storia presente e passata, perché la cronaca è affidata a protagonisti ordinari, raccontati con straordinario amore e rispetto.