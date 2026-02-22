Valerio Verbano: le immagini dal corteo del 21 febbraio

Ancora una volta, per le vie della città è risuonato il coro «Valerio è vivo e lotta insieme a noi/Le nostre idee non moriranno mai». Parole scandite da migliaia di voci, di cui una grande maggioranza nate decenni dopo il terribile assassinio di Valerio, ucciso per mano fascista. Il corteo ha mostrato la vivacità della piazza romana, pronta a mobilitarsi per sostenere gli ideali di libertà, giustizia e rivalsa sociale espressi dall’esempio che è stato il giovane militante di autonomia operaia. Una vivacità che ritroveremo nelle lotte dei prossimi mesi, dalla contestazione al ddl Bongiorno fino allo sciopero transfemminista dell’8 marzo, passando dalla difesa degli spazi sociali e verso il “No” al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

LE IMMAGINI DI MARTA D’AVANZO









LE IMMAGINI DI VERONICA FIGLIUZZI

















La copertina è di Marta D’Avanzo



SOSTIENI, DIFENDI, DIFFONDI DINAMOPRESS

Per sostenere Dinamopress si può donare sul nostro conto bancario, Dinamo Aps Banca Etica IT60Y0501803200000016790388 tutti i fondi verranno utilizzati per sostenere direttamente il progetto: pagare il sito, supportare i e le redattrici, comprare il materiale di cui abbiamo bisogno