Un movimento globale per la Palestina

È due anni che il mondo si muove per la Palestina, a fasi alterne e con movimenti carsici. Dai campus statunitensi ai movimenti indigeni latino americani, dalle grandi manifestazioni in rosso dell’Aja alle oceaniche manifestazione nelle piazze del mondo arabo fino al Sud Africa. La Palestina parla ai popoli colonizzati e alle loro ferite, parla della svolta reazionaria del mondo, e ci pone davanti – a noi che scriviamo dall’Europa – alle nostre responsabilità storiche. La Palestina ci chiede di affrontare le ipocrisie profonde del nostro sistema di diritto e del nostro sistema politico-economico.

Dopo l’inizio della fase finale, i tank a Gaza city, la distruzione silente ma continua della Cisgiordania, l’iniziativa della Global Sumud Flotilla è diventata un collante per la mobilitazione internazionale. Ieri al blocco delle navi della Flotilla, ci sono state manifestazioni in tutta Europa, nel Maghreb, in Turchia, e poi a seguire in tutto il Latino-America, negli Stati Uniti, e oltre. Le manifestazioni chiedono, certo, il rilascio di tutte le persone che sono state arrestate sulle navi, ma a gran voce richiedono la fine del genocidio, la fine di ogni relazione commerciale e diplomatica con Israele, sanzioni chiare nei confronti di Israele, e l’autodeterminazione del popolo palestinese.

Oggi la mobilitazione continua, ed è una mobilitazione globale, determinata, e che sventola la bandiera palestinese come una bandiera di giustizia per tutto il mondo.

Qui una lista (in aggiornamento) delle azioni tra oggi e domani previste in giro per il mondo:

SVEZIA

Today short blockade of foreign ministry

Tomorrow protest in several cities

REGNO UNITO

London

Tomorrow, 2nd Oct – 5:30 PM Parliament Square rally (plus local actions).

Edinburgh

Glasgow x 2

Bristol

Y Maes Caernafon

Newcastle

Leeds

Walsall

Birmingham

IRLANDA

Tomorrow, 2nd Oct – 5:00 PM Erskine House (rally + die-in).

Cork – City Hall 2PM

Dublin 12.30 The Dail

Dublin UCD alla day

Dublin – American Embassy 11AM

Dublin – 6 pm Department of Health

German Ambassadors residence 5pm

Galway 8 30 am prospect hill

Derry 8AM

Sligo 5.30 PM

GRECIA

Athens – Now – In front of Ministry of Foreign Affairs.

Athens – Tomorrow – Israeli Embassy.

SPAIN

Barcellona -Now – Opposite Israeli Consulate. Live stream

Main universities Strike tomorrow.

Barcellona Tomorrow, 2nd Oct – 6:00 PM official protest.

PORTUGAL

Tomorrow, 2nd Oct – Protests in 11 cities (6–7 PM).

Lisbon – Israeli Embassy.

POLAND

Warsaw – Tomorrow, 2nd Oct – 2:00 PM Israeli Embassy.

Warsaw – Tomorrow, 2nd Oct – 5:30 PM Ministry of Foreign Affairs.

PAESI BASSI (THE HAGUE)

Tomorrow, 2nd Oct – 4:00 PM Ministry of Foreign Affairs.

TURCHIA

Ankara – Now in front of American Consulate.

Gaziantep – Now protest in main square.

CIPRO (NICOSIA)

Tomorrow, 2nd Oct – 6:30 PM Ministry of Foreign Affairs.

COLOMBIA

Bogotá – NOW, in front of ANDI.

Medellín – 2nd Oct, 2:00 PM in front of ANDI.

Cali – 2nd Oct, 3:00 PM in front of ANDI.

GIORDANIA (AMMAN)

Now – Parliament building.

TUNISIA

Now – the French Embassy

Tomorrow- US embassy at 19:00 local time

USA

Baltimore – NOW, civilian port action.

Washington DC – Today, protest.

Seattle – Tomorrow PM.

New Jersey – Civilian port action coming days.

Los Angeles, Portland, Boston – Actions upcoming (TBD).

More updates after meeting this evening.

SVIZZERA

Geneva and Lausanne – 1st of October, 21h30

Geneva – 2nd of october, 18h at place lise girardin. Will be joined by people from Lausanne, Neuchâtel and Fribourg.

Zurich – 2nd of October, 19h30

Basel 2nd of October,1830h

Zúrich 1930h

BRASILE

São Paulo – 5 p.m. at FFLCH-USP-

Rio de Janeiro – 4 p.m. at IFCS-UFRJ

Porto Alegre – 6 p.m. at FACED-UFRGS

Federal District – 1 p.m. at Itamaraty

São Luís – 5 p.m. at CCH/UFMA

Belo Horizonte – 11 a.m. at FAFICH-UFMG

Belém – 6 p.m. at Praça do Operário

Fortaleza – 5 p.m. at Bosque da Letras UFC

Pelotas 5 p.m. – Largo da Bola

Imperatriz 6 p.m. – UEMASUL

Divinópolis 5:30 p.m. – Praça da Rua São Paulo

Se ne conosci altre scrivici a: dinamozine@gmail.com

Foto di copertina di Marta D’avanzo