MONDO
Un movimento globale per la Palestina
Appena le navi della Global Sumud Flotilla sono state bloccate dalla marina israeliana, manifestazioni sono scoppiate in tutto il mondo. Bloccare tutto, per fermare Israele e per l’autodeterminazione del popolo palestinese
È due anni che il mondo si muove per la Palestina, a fasi alterne e con movimenti carsici. Dai campus statunitensi ai movimenti indigeni latino americani, dalle grandi manifestazioni in rosso dell’Aja alle oceaniche manifestazione nelle piazze del mondo arabo fino al Sud Africa. La Palestina parla ai popoli colonizzati e alle loro ferite, parla della svolta reazionaria del mondo, e ci pone davanti – a noi che scriviamo dall’Europa – alle nostre responsabilità storiche. La Palestina ci chiede di affrontare le ipocrisie profonde del nostro sistema di diritto e del nostro sistema politico-economico.
Dopo l’inizio della fase finale, i tank a Gaza city, la distruzione silente ma continua della Cisgiordania, l’iniziativa della Global Sumud Flotilla è diventata un collante per la mobilitazione internazionale. Ieri al blocco delle navi della Flotilla, ci sono state manifestazioni in tutta Europa, nel Maghreb, in Turchia, e poi a seguire in tutto il Latino-America, negli Stati Uniti, e oltre. Le manifestazioni chiedono, certo, il rilascio di tutte le persone che sono state arrestate sulle navi, ma a gran voce richiedono la fine del genocidio, la fine di ogni relazione commerciale e diplomatica con Israele, sanzioni chiare nei confronti di Israele, e l’autodeterminazione del popolo palestinese.
Oggi la mobilitazione continua, ed è una mobilitazione globale, determinata, e che sventola la bandiera palestinese come una bandiera di giustizia per tutto il mondo.
Qui una lista (in aggiornamento) delle azioni tra oggi e domani previste in giro per il mondo:
SVEZIA
Today short blockade of foreign ministry
Tomorrow protest in several cities
REGNO UNITO
London
Tomorrow, 2nd Oct – 5:30 PM Parliament Square rally (plus local actions).
Edinburgh
Glasgow x 2
Bristol
Y Maes Caernafon
Newcastle
Leeds
Walsall
Birmingham
IRLANDA
Tomorrow, 2nd Oct – 5:00 PM Erskine House (rally + die-in).
Cork – City Hall 2PM
Dublin 12.30 The Dail
Dublin UCD alla day
Dublin – American Embassy 11AM
Dublin – 6 pm Department of Health
German Ambassadors residence 5pm
Galway 8 30 am prospect hill
Derry 8AM
Sligo 5.30 PM
GRECIA
Athens – Now – In front of Ministry of Foreign Affairs.
Athens – Tomorrow – Israeli Embassy.
SPAIN
Barcellona -Now – Opposite Israeli Consulate. Live stream
Main universities Strike tomorrow.
Barcellona Tomorrow, 2nd Oct – 6:00 PM official protest.
PORTUGAL
Tomorrow, 2nd Oct – Protests in 11 cities (6–7 PM).
Lisbon – Israeli Embassy.
POLAND
Warsaw – Tomorrow, 2nd Oct – 2:00 PM Israeli Embassy.
Warsaw – Tomorrow, 2nd Oct – 5:30 PM Ministry of Foreign Affairs.
PAESI BASSI (THE HAGUE)
Tomorrow, 2nd Oct – 4:00 PM Ministry of Foreign Affairs.
TURCHIA
Ankara – Now in front of American Consulate.
Gaziantep – Now protest in main square.
CIPRO (NICOSIA)
Tomorrow, 2nd Oct – 6:30 PM Ministry of Foreign Affairs.
COLOMBIA
Bogotá – NOW, in front of ANDI.
Medellín – 2nd Oct, 2:00 PM in front of ANDI.
Cali – 2nd Oct, 3:00 PM in front of ANDI.
GIORDANIA (AMMAN)
Now – Parliament building.
TUNISIA
Now – the French Embassy
Tomorrow- US embassy at 19:00 local time
USA
Baltimore – NOW, civilian port action.
Washington DC – Today, protest.
Seattle – Tomorrow PM.
New Jersey – Civilian port action coming days.
Los Angeles, Portland, Boston – Actions upcoming (TBD).
More updates after meeting this evening.
SVIZZERA
Geneva and Lausanne – 1st of October, 21h30
Geneva – 2nd of october, 18h at place lise girardin. Will be joined by people from Lausanne, Neuchâtel and Fribourg.
Zurich – 2nd of October, 19h30
Basel 2nd of October,1830h
Zúrich 1930h
BRASILE
São Paulo – 5 p.m. at FFLCH-USP-
Rio de Janeiro – 4 p.m. at IFCS-UFRJ
Porto Alegre – 6 p.m. at FACED-UFRGS
Federal District – 1 p.m. at Itamaraty
São Luís – 5 p.m. at CCH/UFMA
Belo Horizonte – 11 a.m. at FAFICH-UFMG
Belém – 6 p.m. at Praça do Operário
Fortaleza – 5 p.m. at Bosque da Letras UFC
Pelotas 5 p.m. – Largo da Bola
Imperatriz 6 p.m. – UEMASUL
Divinópolis 5:30 p.m. – Praça da Rua São Paulo
Se ne conosci altre scrivici a: dinamozine@gmail.com
Foto di copertina di Marta D’avanzo