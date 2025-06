Un blocco reazionario al governo del mondo: lo speciale di DINAMOpress

Cinque contributi di analisi, approfondimento e dibattito politico a cura della redazione di DINAMOpress per indagare il nuovo ciclo reazionario nel regime di guerra globale: Vanessa Bilancetti analizza le caratteristiche, temporali, spaziali ed ideologiche di questo nuovo blocco al governo del mondo, Francesco Ferri indaga il regime delle deportazioni e delle frontiere, Francesco Raparelli la guerra della moneta, Riccardo Carraro le conseguenze di questo scenario politico rispetto alla crisi climatica cancellata dall’agenda internazionale nonostante diventa sempre più drammatica e Jacopo Nunziato la condizione giovanile in tale contesto. Tutti questi contributi li trovate in questo speciale di approfondimento, buona lettura!

di Vanessa Bilancetti

Siamo di fronte alla stabilizzazione di un nuovo blocco reazionario globale, il vecchio progetto egemonico neoliberale e le sue politiche di inclusione differenziale sembrano sbriciolarsi sotto i nostri occhi. E la nostra reazione è lo spaesamento

di Francesco Ferri

Le deportazioni dellə migrantə sono uno degli aspetti salienti del nostro tempo. Rappresentano una chiave imprescindibile per cogliere i caratteri del regime reazionario globale. Non si tratta di strategie e pratiche inedite, ma nella fase attuale acquisiscono una radicalità materiale e discorsiva con cui è indispensabile fare i conti

di Francesco Raparelli

Fra le tante guerre in corso, quelle con missili e droni e quelle con i dazi, ce n’è una che riguarda il denaro mondiale. La combattono le banche centrali, ma potrebbe riguardare la sfida democratica del nostro tempo

di Riccardo Carraro

Si parla sempre meno di cambiamento climatico, nonostante esso avanzi incessantemente. Nello scenario di un pianeta in guerra e governato dall’estrema destra non c’è spazio per l’ecologia, né sui media né nelle legislazioni ma neppure forse nelle nostre preoccupazioni quotidiane. Ogni battaglia ecologista oggi deve sapere che affronta questo muro

di Iacopo Nunziato

Il vigente regime di guerra peggiora la condizione giovanile riguardo al lavoro, alla scuola, all’università e alle forme di vita, rafforzando le pratiche di sfruttamento e disciplinamento sociale secondo un coerente progetto neo-autoritario

