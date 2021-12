“Transizioni”: le presentazioni del quarto numero della rivista Dinamoprint

Transizioni, azioni! Dietro la copertina disegnata da MP5, 150 pagine di analisi, reportage, inchieste e interviste su città e corpi fuori norma. Tre sezioni ricche di sguardi sul presente lanciati alla ricerca del possibile. Qui in anteprima l’editoriale di apertura del numero e l’indice della rivista.

Le prime presentazioni in presenza a Roma venerdì 17 presso Esc Atelier e sabato 18 presso Metropoliz. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane tutti gli aggiornamenti sulla rivista che dal 16 dicembre sarà nelle librerie.

Venerdì 17 dicembre al Festival L/ivre, Esc Atelier

ore 20:45-22:30 | Presentazione di “Dinamoprint 04: Transizioni. Città e corpi fuori norma”, con Silvia Calderoni, Federica Giardini, Porpora Marcasciano.

Sabato 18 dicembre Metropoliz

ore 16.00 all’interno della festa di fine anno a Metropoliz ci sarà la presentazione di Dinamoprint#4

interventi di Irene Di Noto, Sarah Gainsforth e Rossella Marchini

Nel 2009 l’ex salumificio Fiorucci sulla via Prenestina a Roma viene occupato e diventa l’abitazione per duecento persone provenienti da diverse regioni del mondo. Il Museo dell’Altro e dell’Altrove nasce in quegli spazi nel 2012 e oggi, a creare una barricata d’arte a difesa di Metropoliz e dei suoi abitanti, ci sono oltre seicento opere. La spada di Damocle dello sgombero grava sempre più minacciosa su questa realtà unica che si è autocandidata a bene immateriale dell’Unesco. All’interno di Dinamoprint#4 trovate un reportage fotografico di Gianmaria De Luca e il racconto di questa esperienza di Giorgio De Finis, Irene Di Noto, Paolo Di Vetta e Gabriele Salvatori.

