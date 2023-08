Tornano in piazza i No Ponte a Messina, migliaia in corteo

Migliaia alla manifestazione contro il Ponte sullo Stretto, grande opera che da cinquant’anni è nell’agenda politica, e che ha visto da diversi decenni l’opposizione popolare nelle città dello Stretto dal lato siciliano e calabrese, e l’interesse della classe politica, in particolare durante i governi di Berlusconi tra gli anni novanta e i duemila, e oggi il governo Meloni con Salvini capofila.

Come scrive Antonio Mazzeo, nel suo libro “I padrini del Ponte”, sono state fatte negli ultimi anni “innumerevoli denunce e indagini sugli interessi criminali che ruotano attorno alla grande opera. Mafia, ‘ndrangheta e non solo. I colossi dell’economia nazionale e internazionale, accanto all’imprenditoria siciliana e calabrese, non sembrano avere avuto scrupoli pur di partecipare al grande banchetto multimilionario.” Contro questa grande opera, tornano le mobilitazioni di piazza una volta che nell’agenda politica è tornata, dopo essere stata più volte accantonata, la volontà di realizzare questa grande opera inutile che devasta lo Stretto con risorse che dovrtebbero essere investite su altre questioni.

La fotogallery di Giordano Pennisi da Messina









Il movimento No Ponte, con il sostegno di movimenti contro le grandi opere in diverse regioni e territori del paese, dai No Tav ai No Base, fino a diverse realtà sociali e politiche delle aree interessate dalla megaopera, era tornato in piazza già nello scorso mese di giugno e nuovamente l’altro ieri, in piena estate. La manifestazione dello scorso sabato 12 agosto ha visto una grande partecipazione popolare in una Sicilia che sta affrontando una complessa e gravissima crisi sanitaria e climatica. Proprio per questo è centrale la rivendicazione da parte dei partecipanti alla manifestazione per un uso delle risorse alternativo alla grande opera del Ponte in favore della messa in sicurezza dei territori, del welfare e delle infrastrutture della mobilità rubana e regionale in Sicilia e Calabria.





Da Piazza Cairoli, in pieno centro di Messina, la manifestazione ha attraversato la città per concludersi con un corcerto contro il Ponte in piazza dell’Unione Europea. Risuonano ancora i cori “Il ponte sullo Stretto lo può fermare solo e soltanto la lotta popolare” e “Dalla val di Susa alla Sicilia la lotta non si arresta, la terra non si abusa”, per una nuova stagione di lotte contro il Ponte e in difesa dei diritti, del territorio, della dignità e della qualità della vita nella crisi sociale, politica e climatica che stiamo vivendo. (nota della redazione).























Tutte le immagini di Giordano Pennisi – Scattomancino. Messina, 12 agosto 2023