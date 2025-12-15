Torna L/ivre, festival dei vini e dei libri indipendenti

Anche quest’anno torna l’evento natalizio più atteso della Capitale. Quattordici anni di indipendenza, vini da sfogliare e libri da bere tutti in un sorso!

Dal 17 al 21 dicembre, nella consueta sede di Esc Atelier Autogestito a San Lorenzo, cinque giorni di eventi, musica, dibattiti, presentazioni, performances, degustazioni, cibo, vini incredibili e libri appassionanti. Più di 30 case editrici indipendenti e 30 cantine fuori dalla grande distribuzione, tutte da scoprire.

L/ivre vuole valorizzare e far conoscere il lavoro delle case editrici indipendenti che, con fatica e dedizione, cercano spazio in un mercato, quello dell’editoria, saturato da pochi gruppi editoriali il cui unico obiettivo è il massimo profitto.

L/ivre è uno spazio sicuro per vignaiolə convintə, come noi, che il vino resti un prodotto della terra e che come tale possa cambiare di anno in anno, rompendo le regole del mercato, gli steccati imposti dai disciplinari di produzione, i dogmi sul colore, il profumo, il sapore, riprendendosi il suo lato più sincero.

L/ivre è produzione culturale indipendente, frutto dell’autogestione che coltiviamo con passione dentro ESC, spazio sociale sotto il costante attacco di chi vorrebbe cancellare le esperienze di libertà che con fatica esistono e resistono in città.

L/ivre, ebbrə di libri… l’indipendenza è da gustare!

Il programma della quattordicesima edizione di Livre

Mercoledì 17 dicembre

ore 18.00 – Presentazione «Biodiverse. Geografie femministe di nature post-selvagge» (BeccoGiallo)

Con Eliana Albertini, Margherita Cisani (in collegamento), Federica Giardini e Miriam Tola

ore 20.00 – Presentazione «La fine del Mondo» (il manifesto)

Con Chiara Cruciati e Eliana Albertini

ore 21.30 – Live set

Veronica Marini Jazz Quartet (Jazz)

ore 23.00 – Live set

Zoulema (Electro/Jazz)

Giovedì 18 dicembre

ore 18.00 – Presentazione «Divenire Rivoluzionari.e» (DeriveApprodi)

Con l’autore Roberto Ciccarelli e con Giso Amendola, Francesco Raparelli e Elettra Stimilli

ore 20.00 – Presentazione e degustazione

Cantina Mussura (Seneghe, Oristano – Sardegna)

ore 21.30 – Dj set

Bolaj1nha (Funk brasiliano)

Naomi (Afrocaribbean)

Venerdì 19 dicembre

ore 18.00 – Presentazione «Mediterranei. Storia delle mobilità umane (1492-1750)» (Viella)

Con l’autore Mathieu Grenet (in collegamento) e con Stefano Catucci, Silvia Salvatici (in collegamento) e Fabio Gianfrancesco

ore 20.00 – BellaTalk Tavola rotonda attorno a «Il massacro del Circeo» (Tab edizioni)

Con due dell3 autor3, Laura Ballestrazzi e Lorenzo Desirò e con Luca Marchetti (Festival BellaStoria)

ore 21.30 – Live set

Camera (Noise rock, elettronica, dark)

ore 23.00 – Dj set

Led&Mex (electroclash)

Sabato 20 dicembre

ore 17.00 – Presentazione e degustazione

Cantina Terra Tinta (Alcamo – Sicilia)

ore 19.00 – Presentazione «Pisciare sulla Metropoli. (T)rap, Islam e criminalizzazione dei maranza» (DeriveApprodi)

Con l’autore Tommaso Sarti e con Shendi Veli e Davide Filippi

ore 22.00 – Ipologica release party (Dj set)

Fabio Sestili + Giulio Maresca = Amore techno

Domenica 21 dicembre

ore 17.00 – Presentazione e laboratorio per bambin3 (7+) «Bollicina e gli amici buffi» (Momo)

A cura di Ciampacavallo Asd

ore 19.00 – Presentazione «Donne, cultura e politica di Angela Davis» (Alegre)

Con Stefania N’Kombo José Teresa, Valeria Ribeiro Corossacz, Denise Kongo e Fabiana De Benedectis

ore 21.00 – Suspended Club (Dj set)

Prekaria

Branzino

Federico Pit

(Slowbeat, Bass Music, Techno, Ambient)

La copertina è a cura di Esc atelier autogestito

