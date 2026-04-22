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«The Rest and the West»: presentazione dell’ultimo libro di Mezzadra e Neilson
Con la fine dell’egemonia statunitense, quali sono i blocchi ideologici e militari che si stanno riconfigurando nel mondo e come si stanno ridisegnando i rapporti di forza tra essi? Questa la domanda al centro del nuovo libro di Sandro Mezzadra e Brett Neilson
Il volume, scritto da Sandro Mezzadra e Brett Neilson e pubblicato a ottobre 2025 per Meltemi editore, affronta il dibattito che si è costruito all’interno del panorama politico internazionale sui nuovi rapporti di forza tra potenze, piccole, medie e grandi, e sulla loro competizione per acquisire posizioni egemoniche nell’attuale scenario globale. Durante l’evento è stata posta particolare attenzione intorno alla critica del concetto di “campismo”, ovvero su come superare la formazione di nuovi blocchi di potere e di alleanze tra potenze globali, che rischiano di cancellare o inibire la formazione di nuovi soggetti politici dal basso, a partire dai movimenti sociali.
Hanno partecipato alla discussione:
- Giacomo Cuoco, dottorando Roma Tre
- Sandro Mezzadra, autore del libro, Unibo
- Miriamo Tola, John Cabot University
La moderazione dell’iniziativa è stata condotta da Francesco Raparelli. La presentazione del libro si è tenuta a Esc atelier autogestito il 26 febbraio 2026. Riprese e montaggio sono a cura di Milos Skakal.
La copertina è di Hajime e diffusa da Dennis Sylvester Hurd (Flickr)
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