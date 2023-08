Tanti auguri Toni Negri

Oggi, primo agosto, Toni Negri compie 90 anni. Un ragazzo del secolo scorso, un ragazzo del terzo millennio. Per molti decenni ha sviluppato la teoria comunista e l’ha tradotta in scelte politiche che hanno segnato un intero ciclo di lotte. Dentro questo orizzonte molti di noi sono cresciuti, hanno vinto, hanno fallito, hanno trasmesso il testimone a nuove generazioni, a nuove onde. Un pensatore del potere costituente in pieno esercizio e una pratica che si misura con il presente non meritano rispettosi riassunti e bibliografia in un sito militante. La redazione di DinamoPress si associa così alla riconoscenza e agli auguri per un’esperienza in corso, per una parte della nostra comune esperienza!