Staffetta per Gaza: musica e poesia contro il genocidio

Staffetta per Gaza è un’iniziativa libera e spontanea di tre amiche e amici: Massimiliano Carrino, cantautore, Rita Rashid poetessa italo palestinese, e Lucia Santangelo attivista sociale. L’antefatto è stata una performance di letture musicate delle poesie di poeti palestinesi raccolte nel libro Il loro grido è la nostra voce a cura di Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini, Leonardo Tosti, e pubblicato qualche mese fa per Emergency (Fazi Editore, 2025). Nel leggere il libro abbiamo pensato che fosse giusto dare voce a queste persone, alcune delle quali non ci sono più.

La serata “Poesie e Musiche per Gaza“, lo scorso 21 giugno a Torino, ha riunito 13 voci per le poesie e 20 musicisti, raccogliendo più di 2.000 euro per materiale sanitario e cibo, ma soprattutto ha dimostrato qualcosa di importante: la voglia delle persone di esserci, di partecipare, di costruire insieme momenti di memoria, resistenza e solidarietà. In quell’occasione abbiamo riscontrato una risposta straordinaria da parte di tutte le persone che sono state coinvolte, per questo motivo abbiamo deciso di non fermarci.

Abbiamo aperto una nuova raccolta fondi per Emergency e creato un sito web con una homepage in cui spieghiamo le motivazioni della nostra iniziativa, una pagina con gli eventi che è il cuore di staffettapergaza.it e una pagina con il QR code e il link diretto per le donazioni.

Quello che chiediamo a tutte e tutti gli artisti di ogni forma d’arte e a tutte e tutti coloro che organizzano eventi è di contattarci, possono trovare il nostro indirizzo mail sul sito web oppure possono contattarci sui social, per essere inseriti all’interno del calendario della staffetta. Qualunque iniziativa è benvenuta: concerti, spettacoli di teatro, spettacoli per bambine e bambini, reading di poesie, spettacoli circensi, qualunque iniziativa artistico culturale che si voglia proporre, perché riteniamo che si debba parlare di Gaza nella quotidianità, perché ciò che sta accadendo a Gaza è il nostro quotidiano e noi vogliamo essere i testimoni della liberazione di Gaza al più presto.

Di Domenico Grassi

Presentazione del progetto

Da parte nostra forniamo a tutte e tutti coloro che entrano in calendario un documento con il QR code per le donazioni e uno con le motivazioni della nostra iniziativa, che saranno probabilmente simili a quelle che muovono le persone a partecipare. In cambio chiediamo di parlare di ciò che sta accadendo a Gaza in questo momento, di promuovere la raccolta fondi a favore di Emergency, e di destinare esse stesse ed essi stessi, per quanto possono, parte dei proventi o parte del cachet.

Staffetta per Gaza nasce da un’esperienza condivisa: una serata di letture collettive di poesie palestinesi, organizzata per non restare in silenzio di fronte al genocidio in atto e dar voce a chi viene annientato nella sua umanità e fisicamente. Da lì è nato il desiderio di continuare. Vogliamo che questa risposta dal basso per Gaza non si fermi!

Staffetta per Gaza è un percorso collettivo che prova a mettere al centro la cultura come strumento di lotta, di solidarietà concreta e di presa di posizione. Perché stare dalla parte della Palestina oggi non è un atto neutro, ma una scelta politica necessaria. È dire chiaramente che non accettiamo la complicità dell’Occidente nel genocidio in corso. Che la libertà di un popolo occupato da 75 anni riguarda tutti e tutte noi.

Staffetta per Gaza è fatta di eventi diffusi e aperti, ognuno diverso, ma tutti con un obiettivo comune: raccogliere fondi che, tramite Emergency, arrivino a Gaza, dove continuano a mancare cure, medicine, ospedali, acqua e si continua a morire. Dentro la Staffetta c’è un calendario vivo che si arricchisce: concerti, letture, poesia…

In ogni tappa le risorse raccolte vanno alla popolazione palestinese e tutte le energie di partecipazione servono a sostenere i prossimi eventi, a far crescere la rete, a tenere accesa l’attenzione. Non si tratta solo di “aiutare”. Si tratta di scegliere da che parte stare. Di farlo con la cultura, con la voce, con il corpo. Per una Palestina libera, per un mondo dove nessuno sia più obbligato a sopravvivere sotto occupazione, apartheid o pulizia etnica. Staffetta per Gaza è aperta. Cammina con chiunque voglia costruire spazi di resistenza e solidarietà.

Unisciti. Organizza. Condividi. Creiamo un calendario della Staffetta per Gaza dal basso:

con date e luoghi degli spettacoli, eventi culturali, jam musicali, di artist* che devolveranno, anche solo una piccola quota del ricavato della loro serata, alla raccolta collettiva per Gaza;

con gruppi, associazioni, circoli culturali e singol*, che useranno i loro spazi social per pubblicizzare il calendario degli eventi in Staffetta;

con calendario e QR code da esporre, durante la serata, per la raccolta fondi a favore di Emergency per il materiale sanitario.

Chi è interessat* a inserire le proprie date nella Staffetta per Gaza può inviare info su serate/eventi (locandine o link alle pagine, spazi social) e numero telefonico per essere ricontattat* a: staffettagaza@gmail.com

L’immagine di copertina è di Domenico Grassi (Ig: @grsdnc)

