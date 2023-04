Speciale su Alfredo Cospito

di Avvocato Flavio Rossi Abertini

Il giorno dopo la decisione della Consulta che apre la via a uno sconto di pena rispetto all’ergastolo per “strage politica”, il prigioniero anarchico ha deciso di riprendere ad alimentarsi. Il comunicato del suo avvocato difensore

di Alfredo Cospito

Di seguito la lettera di Alfredo Cospito, resa pubblica durante una conferenza stampa al Senato dal suo avvocato Flavio Rossi Albertini. Il detenuto anarchico sottoposto al regime del 41 bis descrive la materialità del regime penitenziario speciale, contrario al senso di umanità. In attesa di un giudizio di merito riguardo al ricorso dell’avvocato Rossi Albertini, dalle Nazioni Unite arriva una dura condanna del 41 bis cui il Governo dovrà rispondere. Difficilmente potrà accusare l’Onu di collusioni con i mafiosi

di Emilio Astora

In un momento in cui il 41-bis mostra delle crepe, il dibattito italiano ignora la dimensione internazionale dell’isolamento in carcere e la sua diffusione. Invece, la portata internazionale della misura è importante per capirla, e soprattutto superarla

di DINAMOpress

I ministri del governo di estrema destra evocano il ritorno della strategia della tensione, impongono disumana fermezza, creano connessioni assurde. Dobbiamo rispondere alimentando il dibattito pubblico sul carcere, costruendo spazi di convergenza ampi, per salvare la vita di Alfredo Cospito

di Mario di Vito

Quasi 100 giorni di sciopero della fame di Alfredo Cospito non hanno fermato la sua lotta contro il 41 bis. Una protesta che riceve la solidarietà di presidi in tutta Europa, ma continua a trovare un muro da parte delle istituzioni italiane, mentre le condizioni di Cospito peggiorano progressivamente

di redazione Condividiamo l’appello per Alfredo Cospito, anarchico sotto regime 41 bis che rischia la morte a seguito dello sciopero della fame iniziato per denunciare la sproporzione tra i fatti commessi e le pene inflitte

di redazione

Mobilitazioni a Roma e Milano contro il 41-bis e l’ergastolo ostativo, dopo gli ultimi pronunciamenti giudiziari sulla vicenda che riguarda i due detenuti anarchici.

di DINAMOpress

Il 41 bis ad Alfredo Cospito è la punta dell’iceberg dell’accanimento giudiziario contro anarchiche e anarchici. Un fenomeno sistemico, che va dalle indagini preliminari ai processi e continua dopo le condanne, che chiama in causa chiunque si batta per una trasformazione radicale dell’esistente

di Giulia Galzigni

Alfredo Cospito, anarchico, è in sciopero della fame da un mese. Vuole denunciare le condizioni della pena di chi è condannato al 41bis, come lui. Soprattutto se il verdetto è emesso per opinioni politiche e come strumento di repressione

Foto di copertina di Daniele Napolitano