Speciale Festival di Cannes 2022

di Giampiero Raganelli

È stata una delle sorprese dell’ultimo Festival di Cannes. Con “Les Amandiers” Valeria Bruni Tedeschi racconta una storia di amore e autodistruzione in una scuola d’arte drammatica parigina degli anni Ottanta, dove teatro e vita si mischiano fino a farsi indistinguibili

di Tania Rispoli

In “Crimes of the Future”, Cronenberg ritorna a un cinema del corpo per interrogarsi sulle possibilità dell’adattamento della specie umana all’ambiente sintetico, svelando le impasse in cui l’intervento politico e artistico rischiano di incorrere. Un film tecno-ecologico che propone soluzioni all’altezza del climate change e di un pianeta infetto

di Tania Rispoli

Con un film magistrale, Cristian Mungiu presenta al Festival del cinema di Cannes “R.M.N.”, un film sulla società romena, fatta di provenienze stratificate e attraversata dalle migrazioni del Medio Oriente e del Sud Est Asiatico, prendendo parola sui confini prodotti dalle politiche identitarie dell’Est Europa, sui conflitti che emergono tra europeismo e nazionalismo e sul rapporto tra cultura e natura

di Tania Rispoli

Ripercorriamo i film che tra concorso e “Un Certain Regard” hanno segnato l’inizio del Festival del cinema di Cannes tra contestazione del sistema di razzismo e ineguaglianza del capitalismo contemporaneo (“Armageddon Time” di Gray), critica del climate change e del rapporto umano con l’ecologia (“Le otto montagne” di van Groeningen e Vandermeersch e “EO” di Skolimowski), fino ad arrivare alle rivendicazioni femministe proposte nell’opera prima di Quivoron, “Rodéo”

di Pietro Bianchi

Il film di Bellocchio in corcorso a Cannes si confronta con la Storia capire di che cosa “il rapimento Moro” sia il nome. Ha certamente le sembianze del fantasma per la storia italiana, e forse anche di un trauma destinato continuamente a ritornare