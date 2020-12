Sostieni l’Osservatorio Repressione

L’Osservatorio Repressione, tra mille difficoltà è ancora qui, nonostante che con l’emergenza Covid le attività con cui sostenevamo il nostro lavoro (serate benefit, cene sociali, concerti o iniziative culturali) sono rimaste ferme. Continuiamo ad essere a disposizione delle compagne e compagni; come voce indipendente, come collegamento di complicità solidale con tutte le realtà in lotta. Siamo un collettivo che crede che non ci potrà essere nessun cambiamento in positivo senza una radicale messa in discussione dell’apparato penale che sostiene l’attuale dominio neoliberista.

Noi ce la mettiamo tutta, persuasi che ciò che abbiamo da dire e da fare serva più che mai in un paese dove la canea giustizialista, la repressione, la criminalizzazione delle lotte sociali, gli abusi da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine. La nostra attività è totalmente volontaria e autofinanziata, si basa sul sostegno di chi ci segue e apprezza quello che facciamo. Per questo vi chiediamo un piccolo sostegno finanziario.

Per sottoscrivere

Paypal

Dal sito dell’Osservatorio Repressione – cliccando su Donazione

Bonifico bancario

Intestato all’Osservatorio sulla Repressione

Presso Banca Etica

Codice IBAN: IT29B0501803200000000149425

Causale: sottoscrizione all’osservatorio sulla repressione